Theaterspieler des SC Stetten laden zum Neujahrstheater ein

Von Donnerstag bis Samstag, 4. bis 6. Januar, jeweils ab 19.30 Uhr verwandelt sich die Mehrzweckhalle in Stetten in gewohnter Manier in einen Theatersaal. Das teilte der SC Stetten mit.

Auch in der sowieso häufig hektischen Vorweihnachtszeit und auch zwischen den Feiertagen laufen die Theaterproben unter der Regie von Conni Simmendinger und Martin Pohl auf Hochtouren. Drei Mal in der Woche schlüpfen die Spieler in ihre Rollen und üben Textsicherheit, Mimik und Gestik, um bei den Aufführungen das Publikum zu begeistern.

Gespielt wird die bayerische Komödie www.aufzumfensterln.com aus der Feder von Sebastian Uebel und Peter Müller. Dieses handelt von dem bisweilen unbeholfenen Landwirt Sepp Holzner, dem seine Freundin davongelaufen ist. Seine beiden Freunde und Stammtischgenossen Hans Kirschner und Jakob Böhm beschließen, Sepp über eine Dating-App an die Frau zu bringen. Nach anfänglicher Skepsis willigt Sepp ein. Bevor die Frauensuche losgehen kann, muss Sepp aber mit angemessener Kleidung, ansprechendem Nutzerprofil und komplizierten Fotosessions ins rechte Licht gerückt werden. Michael Braun, Martin Pohl und Egon Simmendinger in den Hauptrollen besetzen das Freundestrio.

Als sich tatsächlich in kurzer Zeit drei Damen melden, die von Isabelle Hummel, Rebecca Männer und Jasmin Weber verkörpert werden, wird es nicht nur für Sepp, sondern auch für seine beiden Freunde ernst. Es folgen unheimliche Dates, verschwundene Damen und für manche ein heftiges Schädelbrummen.

Die Köchin Erna, gespielt von Jana Jäger, verfolgt mit der schwerhörigen Wirtin Monika Gruber (Assunta Saravo) das Spiel und beide versuchen, den Verlauf zu beeinflussen, da Erna sich zu Sepp hingezogen fühlt und diesen für sich haben möchte. Beim Bedienen des Pfarrers Martin (Sebastian Braun), der neben zwei Senioren (Hans Bailer und Udo Werz) gerne im Wirtshaus einkehrt, setzt sie sogar alle Reize ein, um zu testen, wie sie auf Männer wirkt. Außerdem gibt es immer wieder höhere anonyme Geldspenden, von denen keiner weiß, wer der Spender ist.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Rose in Stetten und an der Abendkasse für zehn Euro.