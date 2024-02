Der Weg der Schulkinder mit dem Bus nach Hause sorgt seit Monaten für Ärger an der Grundschule in Achstetten. Vor Kurzem haben sich die Elternvertreter der Teilorte zu einem Gespräch mit der Schulleitung im Achstetter Rathaus getroffen. Ist nun eine Lösung des Konflikts in Sicht?

Die Situation ist verfahren. Die Grundschule in Achstetten wird von zwei Buslinien angesteuert: Linie 227 (Laupheim - Bihlafingen) und Linie 212 (Laupheim - Delmensingen). Während die Linie 212 nur den Teilort Stetten anfährt, hält die Linie 227 zusätzlich in Bronnen und Oberholzheim. Zusammengenommen haben die Busse der beiden Linien genug Kapazität, um alle Schülerinnen und Schüler der Achstetter Teilorte nach Unterrichtsende nach Hause zu bringen.

Eltern empfinden Haltestelle als gefährlich

Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Stetter Kinder vorwiegend mit der Linie 212 (Laupheim - Dellmensingen) nach Hause fahren. Um dies zu gewährleisten, hatten Lehrkräfte Stetter Schüler zum Schuljahresbeginn angewiesen, diese Linie zu nehmen.

Zum Ärger einiger Eltern, die die von der Linie 212 angesteuerte Haltestelle „Adler“ an der Hauptstraße in Stetten als gefährlich empfinden. Sie möchten darum, dass ihre Kinder mit der Linie 227 nach Hause fahren, die in Stetten an den Haltestellen „Schule“ und „Molke“ hält.

„Eine Überquerung der Straße ist über den Zebrastreifen möglich, der sich rund 80 Meter entfernt befindet. Von der Haltestelle bis zum Zebrastreifen führt nur ein schmaler Gehweg direkt an der Straße entlang“, betonte eine betroffene Mutter bereits vergangenen Herbst gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ in Bezug auf die Bushaltestelle „Adler“.

Darf die Schule Einfluss nehmen auf den Zustieg zum Bus?

Seither ist einiges passiert. In einem Versuch, das Problem zu lösen, wandte sich etwa Achstettens Bürgermeister Dominik Scholz an das Landratsamt. Sein Vorschlag: Ein zusätzlicher Stopp der Linie 212 an der Haltestelle „Schule“. „Dieser Lösungsvorschlag wurde aber aus fachlicher Sicht als nicht umsetzbar abgelehnt“, erklärt Scholz. Sowohl das Landratsamt als auch das Busunternehmen hielten die Haltestelle „Adler“ außerdem für verkehrssicher.

Diese Einschätzung teilen einige Eltern in Stetten aber weiterhin nicht. Sie pochten darum darauf, dass der Schulweg Elternsache ist und forderten von Schulleiterin Claudia Siegel, dass die Lehrkräfte keinen Einfluss auf die Buswahl der Schülerinnen und Schüler ausüben.

Keine Aufsichtspflicht durch Lehrkräfte

Siegel erkundigte sich daraufhin mehrfach bei der Rechtsabteilung des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) nach den Befugnissen der Schule in diesem Zusammenhang. Mittlerweile steht fest: „Eine Festlegung der Einstiegsreihenfolge nach Wohnorten ist rechtlich weder in der Schulordnung, noch per Anweisung vor Ort möglich, da dies nicht von der schulischen Aufsichtspflicht erfasst ist.“ So formuliert es das RP in einem Antwortschreiben an Siegel. Außerdem bestünde in dem Fall, dass einzelne Schülerinnen und Schüler nicht mitgenommen werden können, keine Aufsichtspflicht durch die Lehrkräfte.

Schulleiterin Claudia Siegel informierte daraufhin die Eltern im Januar, dass die Schule den durch Lehrer regulierten Zustieg zwar als gerechte Vorgehensweise ansehe, aber beim Zustieg in den Bus weder eine Aufsichts- noch eine Informationspflicht habe - auch dann nicht, wenn Schülerinnen und Schüler wegen Überfüllung nicht mitgenommen werden.

„Entweder warten die Kinder dann eigenverantwortlich auf den nächsten Bus oder sie werden von ihren Eltern abgeholt“, heißt es in einem entsprechenden Elternbrief. Das erzürnte wiederum Eltern aus Bronnen und Oberholzheim, die befürchten mussten, dass ihre minderjährigen Kinder alleine an der Bushaltestelle zurückgelassen werden.

Juristisch sind uns da leider die Hände gebunden. Claudia Siegel

Unter der Leitung von Bürgermeister Scholz fand nun ein Gespräch mit Elternvertretern aller Teilorte, der Schulleitung sowie zwei Lehrkräften statt. Dabei konnte ein „Minimalkonsens“ erreicht werden, wie Claudia Siegel es nennt. Demnach werde die Schulleitung nach Möglichkeit die Familien informieren, wenn Kinder nicht in den Bus kommen. Außerdem wurde ein Bereich am Sportplatz als sicherer Wartebereich für die Kinder festgelegt. „Ein Anspruch leitet sich daraus nicht ab“, betont Siegel allerdings.

Dass sie auch diese Lösung nicht für optimal hält, daraus macht Siegel keinen Hehl. Dass sich die Schule bei dem Thema heraushalte, sei kein Willensentscheid, betont sie gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. „Juristisch sind uns da leider die Hände gebunden.“

Bundestagsabgeordneter Josef Rief (links) und Bürgermeister Dominik Scholz (beide CDU) machen sich ein Bild von der Lage an der Stetter Bushaltestelle „Adler“. (Foto: Wahlkreisbüro Josef Rief )

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief hat sich mittlerweile mit dem Thema befasst und sich zusammen mit Dominik Scholz ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Rief schlug dem Achstetter Bürgermeiter vor, mit zusätzlichen Straßenrandpfosten anzubringen, die Autofahrer auf die Situation hinzuweisen.

Scholz wolle diesen Vorschlag prüfen. Unabhängig davon will die Gemeindeverwaltung zeitnah Eisenbügel an der Engstelle an der Bushaltestelle „Adler“ anbringen, um so die Sicherheit für die aussteigenden Grundschulkinder zu erhöhen.

„Ich würde diese Maßnahme sehr begrüßen, ist es doch für alle Verkehrsteilnehmer eine klare und ersichtliche Abgrenzung“, sagt Siegel. Ob das Problem damit gelöst wird, ist nach Einschätzung der Schulleiterin aber fraglich: „Es liegt eben immer an der subjektiven Einschätzung der Gefahrensituation einzelner Familien.“