Seit mehr als zwei Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat Achstetten mit einer geplanten Tankstelle in Nähe der B 30. Nun wird ein überarbeiteter Plan zu dem Vorhaben öffentlich ausgelegt. Außerdem steht eine erneute Stellungnahme von verschiedenen Behörden und anderen Trägern öffentlicher Belange an.

Das Unternehmen SD Station Development will in Achstetten eine Eni-Tankstelle bauen. Ursprünglich hatte sich der Achstetter Gemeinderat dafür ausgesprochen, dass die Tankstelle unweit des Hauptorts direkt an der B-30-Auffahrt entstehen soll. Da grätschte dann aber das Regierungspräsidium Tübingen dazwischen und wandte ein, dass der Standort eine Zersiedlung der Gemeinde zur Folge hätte. Als neuer Standort wurde das Gelände entlang der Landesstraße neben dem Netto-Markt ins Auge gefasst.

Das ist geplant

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sieht vor, dass dort eine Tankstelle mit Shop, Waschanlage und Staubsaugerplätzen entsteht. Auch Ladeplätze für Elektroautos sind geplant. Nachdem Bürger, Behörden und andere Träger öffentlicher Belange in einer ersten Beteiligungsrunde einige Anregungen und Bedenken zu dem Vorhaben vorgebracht hatten, hat das Architekturbüro Planwerkstatt am Bodensee den Bebauungsplan nochmals überarbeitet und nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Achstetten vorgestellt.

Stellvertretend für den Planer des Vorhabens, Rainer Waßmann, fasste Michael Florian die Änderungen für das Gremium zusammen.

Änderungen wurden aufgenommen

Die Zufahrt zur Tankstelle ist nun nicht mehr über die Landstraße geplant, sondern über den Parkplatz des Netto-Marktes. Der Grünstreifen entlang der Straße wurde auf 20 Meter verbreitert. Dort ist laut Florian künftig auch der Bau eines Radwegs möglich.

Außerdem beträgt der Abstand zur Rot, die hinter der geplanten Tankstelle entlangfließt, nun zehn Meter. „Zuvor hatten wir knapp die Hälfte des Abstands“, so Florian. „Wir sind uns bewusst, dass Ufer- und Gewässerschutz wichtig sind.“ Möglich sei der größere Abstand dadurch, dass die Waschhalle im neuen Plan anders angeordnet ist, erklärte Florian. „Wir haben das Gebäude gedreht.“

Kein 24-Stunden-Betrieb

Eine weitere maßgebliche Änderung: Statt eines 24-Stunden-Betriebs sind nun Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr vorgesehen. Das schützt zum einen nachtaktive Tiere und Insekten. Zum anderen wird mit dem Schritt der Sorge Rechnung getragen, dass ein durchgängiger Betrieb bei Anwohnern zu einer Licht- und Lärmbelästigung führen könnte. Außerdem soll es auf der Nordseite Richtung Fluss und Wohnhäuser keine Leuchtanlagen und Bewegungsmelder geben; auf Fenster und Türen soll auf dieser Seite, soweit möglich, verzichtet werden.

Trotz der Änderungen sorgte der Plan für viel Diskussionsstoff in der Sitzung. So bereiten etwa Frank Thimian aus Achstetten mögliche Überschwemmungen Sorge. „Was wird für den Gewässerschutz getan?“, wollte er wissen. Die Überflutungswahrscheinlichkeit sei überprüft worden, erklärte Architekt Michael Florian. „Es gibt keine verschärften Auflagen von Umweltamt und Gewässerschutz.“

Tankstelle trotz Verbrenner-Aus?

Mario Casagranda, ebenfalls Fraktion Achstetten, betonte indes, dass er mit dem Standort äußerst unglücklich sei. Er befürchtet, dass es zu Stoßzeiten zu einem Verkehrschaos kommen könnte, wenn Lastwagen zum Tanken von der B 30 Richtung Achstetten und zurück fahren - eine Sorge, die im Rat auf wenig Echo stieß. „Wir können uns nicht gegen alles versichern, sondern müssen uns auf das verlassen, was die Fachleute sagen“, sagte Sascha Stecken aus Oberholzheim.

Florian Bailer aus Stetten trieb die Frage um, ob der Bau einer Tankstelle noch zeitgemäß ist. „Der Verbrenner wird verboten und wir bauen eine Tankstelle“, kritisierte er und schob nach: „Wie lange soll die Tankstelle betrieben werden und wer ist für den Rückbau verantwortlich?“ Der Bedarf sei offenbar da und man habe mit den Elektro-Ladeplätzen zukunftsweisend reagiert, betonte Michael Florian daraufhin. Außerdem machte er auf die Rolle des Planungsbüros aufmerksam: „Wir planen, Eni baut als Betreiber.“

Plan liegt nun öffentlich aus

Bezugnehmend auf die Fragen von Florian Bailer setzte Claudia Knehr aus Achstetten nach: „Kann man den Rückbau in den Bebauungsplan aufnehmen?“ Bei dieser Frage musste Michael Florian passen, wolle dies aber prüfen.

Der Plan sei von baurechtlicher Seite soweit genehmigungsfähig, sagte Bürgermeister Dominik Scholz abschließend. „Jetzt kommt es auf den politischen Willen an.“ Schließlich beschlossen die Achstetter Gemeinderäte einstimmig, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan öffentlich ausgelegt und Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange an dem Verfahren erneut beteiligt werden.