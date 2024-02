Palmenverkauf in Achstetten für „Unvergessene Heggbacher“

Seit vielen Jahren pflegt eine Gruppe von Frauen in Achstetten den Brauch, Palmen für Palmsonntag anzufertigen. „Die Produktion ist in vollem Gange“, so Luise Jöchle. „Viele fleißige Hände grundieren die Eier, damit wir sie dann kunstvoll bemalen und zu verschiedenen Palmen verarbeiten können.“

Ein- und zweistöckige Palmen können bis Dienstag, 5. März, vorbestellt werden bei Luise Jöchle, Telefon 07392/18916, oder Doris Hettich, Telefon 07392/911922. Dort kann man sich auch melden, wenn man seinen Palmen vom Vorjahr mit frischem Grün binden lassen will, teilt das Katholische Pfarramt Achstetten mit.

Am Samstag, 23. März, findet der Verkauf statt von 14 bis 16 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Achstetten. Neben den Palmen werden auch Frühlingskränze, Tischschmuck und Osterkerzen zum Verkauf angeboten, auch kann man bei Kaffee oder Tee, Kranzbrot und Nusszopf verweilen.

„Im letzten Jahr haben wir hier in Achstetten auch zwei große Leidenspalmen für die Kirche St. Georg im Haag in Heggbach gebunden“, sagt Doris Hettich. Bei einem Besuch geleitete Rita Schultheiß, Seelsorgerin für Menschen mit Behinderungen, die „Bastelfrauen“ durch Heggbach und auf den dortigen Friedhof. Die Bestattung von Menschen mit Behinderung, die jahrelang ihr Zuhause in Heggbach hatten, ist oft finanziell nicht abgesichert. Durch ihr Projekt „Unvergessene Heggbacher“ ermöglicht die St.-Elisabeth-Stiftung eine würdevolle Ruhestätte im Einzelgrab mit Namensnennung und Foto auf dem Heggbacher Friedhof. Luise Jöchle ergänzt: „Wir waren uns einig, dafür spenden wir den Erlös aus unserem Palmenverkauf 2024.“