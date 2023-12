Märchentheater und Weihnachtsmarkt in Achstetten

Märchenhaft-weihnachtlich geht es am Wochenende, Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, in Achstetten zu. Die Vereine vom Ort laden auf dem Platz beim Gemeindehaus zum kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt ein, parallel dazu führt der Achstetter Theaterschubba im Gemeindehaus das Familien-Theaterstück „Frau Holle und der Weihnachtsmann“ von Jennifer Hülser auf.

Aufführungstermine sind am Samstag, 9. Dezember, um 16 und 18 Uhr, und am Sonntag, 10. Dezember, um 15 und 17 Uhr. Karten zum Preis von fünf Euro (Erwachsene) und drei Euro (Kinder) gibt es im Vorverkauf beim Getränkeservice Bailer in Achstetten oder an der Tageskasse.

Davor und/oder danach kann man sich beim Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Punsch oder sonstigen Gaumenfreuden stärken oder an den Ständen der Achstetter Vereine mit Deko- und Bastelartikel für die Weihnachtszeit eindecken. Auch der Besuch des Nikolaus (Samstag) und Weihnachtslieder der Jugendkapelle des Musikvereins (Sonntag) ist geplant. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag von 15.30 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14.30 bis 20 Uhr.