Kontrolle über Auto verloren und im Vorgarten gelandet

Im Vorgarten landete ein Auto am Freitagfrüh in Achstetten. Der Unfall ereignete sich gegen 1.15 Uhr in der Hauptstraße, teilt die Polizei mit. Dort fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Toyota. Bei ihm kam es wohl zu einem medizinischen Problem und er verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Fahranfänger wollte von der Riedhalde nach links in die Hauptstraße abbiegen. Er steuerte geradeaus und krachte gegen einen Gartenzaun, den er niederwalzte und eine Hecke überfuhr, ehe er im Vorgarten zum Stehen kam. Bei dem Aufprall wurde der 19-Jährige nicht verletzt. Allerdings wurde er durch den Rettungsdienst wegen des auftretenden Problems vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.