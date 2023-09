Halder präsentiert sich beim Tag der offenen Tür

Die Erwin Halder KG und die Halder Schneidtechnik GmbH haben am Sonntag, 17. September, am Standort in Achstetten-Bronnen ihre Tore für zahlreiche Besucherinnen und Besucher geöffnet. Von 10 bis 16 Uhr nutzen zirka 2500 Interessierte die Gelegenheit, die Firmen von innen kennenzulernen und Einblicke in die Produktionsanlagen und Arbeitsbereiche zu gewinnen.

Der Zeitpunkt für einen Tag der offenen Tür der beiden Schwesterfirmen konnte kaum passender sein: Zum einen feiert die Halder Schneidtechnik GmbH in diesem Jahr das 25. Jubiläum und zum anderen wurden sowohl der Bau der neuen Logistikhalle als auch kürzlich der Umbau der Büros bei der Erwin Halder KG erfolgreich abgeschlossen.

Die Erwin Halder KG entwickelt, produziert und vertreibt Normalien, modulare Vorrichtungssysteme zur Werkstückspannung, Luftfahrtprodukte sowie Schonhämmer und Forstwerkzeuge. Präzisionsschnitte mittels Wasser- und Laserstrahl sind das Spezialgebiet der Halder Schneidtechnik GmbH. Daneben bietet das Unternehmen auch die mechanische Bearbeitung der geschnittenen Teile sowie deren Oberflächenfinish an.

„Unser Portfolio ist sehr umfangreich, und viele können sich nicht genau vorstellen, wozu unsere Produkte eingesetzt werden. Am Tag der offenen Tür konnten wir nun unseren Freunden, Nachbarn und Familien zeigen, wer wir sind und was wir tun. Darüber hinaus bot der Tag auch eine großartige Gelegenheit, um uns bei Fachkräften in der Umgebung bekannt zu machen und zu zeigen, was wir als Arbeitgeber zu bieten haben“, so Stefan Halder, Geschäftsführer der Erwin Halder KG.

Ein besonderes Augenmerk legt Halder auf Auszubildende ‐ den „Halder-Helden“, wie sie sich auf Social-Media-Plattformen präsentieren. Während des Tages der offenen Tür hatten junge Menschen so die Möglichkeit, sich zu informieren. Der Tag bot aber auch Programm für alle anderen: Ein Firmenrundgang führte die Besucherinnen und Besucher durch verschiedene Stationen ‐ von den Büros über Fertigung und Montage bis hin zur Logistik. Infotafeln zu allen wichtigen Punkten gaben Einblicke in die verschiedenen Geschäftsbereiche. Zudem standen zahlreiche freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, um Fragen zu beantworten und die Interessierten zu begleiten. Ein eigens eingerichteter Kinobereich ermöglicht es den Gästen, mehr über die Unternehmen durch firmenbezogene Filme zu erfahren, frisch gemachtes Popcorn inklusive.

Auch Familien kamen nicht zu kurz: Neben zahlreichen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl im Festzelt sorgte ein umfangreiches Programm für die jüngsten Besucher, einschließlich Kinderschminken, Kletterwand und Torwandschießen, für Spaß und Unterhaltung.