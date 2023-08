Ein 30–Jähriger hat mit einem VW am Sonntag einen Fuchs auf der B30 bei Achstetten erfasst. Das berichtet die Polizei.

Gegen 5 Uhr war der 30–Jährige auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Ein Fuchs kreuzte die Bundesstraße. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Wildtier. Die Polizei Laupheim nahm den Wildunfall auf. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 700 Euro. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle.