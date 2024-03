Erwin Halder KG stärkt drei lokale Projekte

Die Erwin Halder KG aus Achstetten-Bronnen setzt sich nach eigenen Angaben nachhaltig für soziales Engagement ein und unterstützt regelmäßig gemeinnützige Projekte in der Region. Diesmal teilte das Unternehmen die Spenden in Höhe von insgesamt 3600 Euro auf und unterstützt die Friedrich-Adler-Realschule in Laupheim bei der Reparatur einer Tischtennisplatte, hilft zwei Familien in Not und sorgt für neue Schuhe an den Füßen der Römergruppe des Laupheimer Heimatfestes.

Das Unternehmen habe es sich zum Ziel gemacht, regelmäßig regionale Projekte von gemeinnützigen Organisationen zu unterstützen. Dieser lebendige Teil der Firmenkultur sei sowohl der Geschäftsführung als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Herzensanliegen. Dazu wird unter anderem auf den firmeninternen Feiern oft eine Benefiz-Tombola veranstaltet. Der von der Belegschaft gesammelte Erlös wird dann von der Geschäftsleitung verdoppelt. So erbrachte die jüngste Weihnachtsfeier insgesamt einen Spendenbetrag von 3600 Euro. Diesmal lagen der Geschäftsführung von Halder drei Projekte besonders am Herzen, sodass die gesammelten Gelder aufgeteilt wurden.

600 Euro erhält die Friedrich-Adler-Realschule, mit 1000 Euro hilft das Unternehmen Familie Pelzer aus Dietenheim nach einem Hausbrand, und mit 2000 Euro wird der Förderkreis Laupheimer Kinder- und Heimatfest unterstützt. Erst im vergangenen Jahr hatte der Förderverein der Friedrich-Adler-Realschule (FARS) in Laupheim zwei Tischtennisplatten unter anderem mit Spendengeldern von Halder angeschafft, um den Pausenhof schülerfreundlicher zu gestalten. In der Silvesternacht wurde jedoch eine der Platten von Unbekannten schwer beschädigt. Die Kids nutzen die Tischtennisplatte sehr viel und wollten die zweite Platte unbedingt wiederhaben. So gaben sie selbst einen Teil der von ihnen verdienten Gelder aus der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ für die Reparatur. Bei dieser Aktion arbeiten rund um den „Internationalen Tag des Ehrenamts“ (5. Dezember) Jugendliche bei Arbeitgebern ihrer Wahl und spenden das Geld jeweils für einen guten Zweck.

Schicksalsschlag in Dietenheim: Im Dezember hatten Norman, Alexandra, Norik und Fanny Pelzer sowie Josef und Gudrun Pelzer durch einen verheerenden Hausbrand von einer Sekunde auf die andere ihr Zuhause mit allen Habseligkeiten und Erinnerungen verloren. Nun stehen sie vor den Trümmern ihrer Existenz. Die beiden Familien haben bisher große Unterstützung aus der Bevölkerung der gesamten Region um Dietenheim, ortsansässigen Vereinen und Unternehmen erfahren. Auch Halder greift den Betroffenen mit 1000 Euro in dieser schweren Zeit unter die Arme und hilft so dabei, dass sie baldmöglichst wieder Normalität erleben können. Die Spende soll für den Wiederaufbau genutzt werden.

Bei seiner dritten Spende hat Halder alut Mitteilung gutes Timing bewiesen: Die Fußbekleidung der Römergruppe des Laupheimer Kinder- und Heimatfestes hat schon bessere Tage gesehen. Deswegen war der Förderkreis Laupheimer Kinder- und Heimatfest sozusagen gerade im Begriff, diese zu erneuern, als die Nachricht mit der Spende von Halder eintraf. Die gespendeten 2000 Euro decken fast genau die Kosten für die 35 Paar neuen Schuhe.