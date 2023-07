Nach 122 Jahren in Familienhand hat die Achstetter Bäckerei Rodi am vergangenen Samstag zum letzten Mal geöffnet. Sowohl für die Bäckerfamilie, ihre Mitarbeiterinnen und die Kunden war es ein emotionaler Abschied. An seinem letzten offiziellen Arbeitstag schwingt bei Bäckermeister Gerhard Rodi aber auch Erleichterung mit: „Ich freu’ mich schon, wenn ich keinen Wecker mehr stellen muss.“

Samstag am frühen Morgen in der Achstetter Kindergartenstraße: Vor der Bäckerei sind bereits Pavillons, Biertischgarnituren und Stehtische aufgebaut. Gerhard Rodi und seine Frau Ursula wollen sich gebührend von ihren Kunden verabschieden. Schräg gegenüber schlägt die Glocke von St. Oswald sechs Uhr. In einer halben Stunde öffnet die Bäckerei Rodi ganz offiziell zum letzten Mal, doch schon jetzt stehen die ersten Kunden an.

Der finale Arbeitstag beginnt schon vor Mitternacht

In der Backstube ist an Feiern oder an Abschied aber noch nicht zu denken. Es duftet nach frischen Brezeln und Brötchen. Bleche mit Wecken kommen frisch aus dem Ofen, Rodi schiebt ein Blech mit Mohnschneckle und Brezeln in eine der Backkammern. Normalerweise starte der 67–Jährige samstags immer gegen halb zwei in der Nacht.

Seinen letzten offiziellen Arbeitstag hat der Bäckermeister bereits um 23 Uhr begonnen. „Es ist nur überwältigend, ich bin noch gar nicht zum Trauern gekommen“, sagt Rodi mit einem Lächeln.

Da geht heute eine Ära zu Ende, aber das ist der Wandel. Karl Riedesser

Rodi hat für das gesamte Team T–Shirts machen lassen, „Danke für 122 Jahre“ steht dort neben dem Firmenlogo. An diesem Samstag, das kann man ohne Übertreibung behaupten, endet in Achstetten eine Ära. Auch Ida und Sascha Gschwind sind gekommen, um sich persönlich von ihrem ehemaligen Chef in der Backstube zu verabschieden, beide Geschwister hat Rodi einst im Bäckerhandwerk ausgebildet.

Empfohlene Artikel Familienbetrieb vor dem Aus Traditionsbäckerei Rodi in Achstetten schließt nach 122 Jahren q Achstetten

Irene Braun taucht währenddessen die nächste Ladung Brezeln in ein Laugenbad und bestreut sie anschließend mit Salz. 58 Jahre lang hat sie in der Bäckerei gearbeitet. „Das ist heute schon emotional“, sagt die 71–Jährige. „Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen.“

Mit der Bäckerei geht in Achstetten eine Ära zu Ende

Emotional ist der Abschied nicht nur für die Mitarbeiter. Immer wieder werfen auch Kunden einen Blick in die Backstube. „Gerhard, ich könnt grad heulen“, meint Elfriede Hösch während sie den Bäckermeister drückt. Vor dem kleinen Verkaufsraum der Bäckerei reicht die Schlange bereits kurz nach Ladenöffnung bis fast auf die Straße.

Ein Abschied zwischen Wehmut und Erleichterung: Bäckermeister Gerhard Rodi stand 50 Jahre in der Backstube. (Foto: Thomas Werz )

Auch Rodis früherer Lehrer Georg Rothenbacher steht an. „Der Gerhard war in meiner ersten Klasse als ich in Achstetten als junger Lehrer angefangen habe. Da schwingt heute schon Wehmut mit“, meint der ehemalige Lehrer. Hinter ihm wartet der Landwirt Karl Riedesser. „Da geht heute eine Ära zu Ende, aber das ist der Wandel“, meint er. Außer dem Schwätzle werden ihm die Brezeln, Seelen und Bauernwecken fehlen. „Vielen Dank und alles Gute“, ruft Riedesser mit den Backwaren unterm Arm zum Abschied in die Backstube.

Es tut schon weh, aber es ist auch gut, dass die Last abfällt. Ursula Rodi

Rodis jüngster Sohn Manuel versorgt derweil die Wartenden mit einem Gläschen Sekt zum Abschied. Er arbeitet als Laborant in der Krebsforschung. Im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern habe er sogar überlegt, selbst Bäcker zu werden. „Ich backe echt gern. Aber man muss auf so viel verzichten. Und wenn man immer sieht, wie viel die Eltern arbeiten müssen...“, sagt er. Das habe ihn schlussendlich doch abgeschreckt, die Nachfolge anzutreten.

Schon kurz nachdem die Bäckerei um 6.30 Uhr öffnet, müssen die Kunden bis auf die Straße anstehen. (Foto: Thomas Werz )

So viel los wie an Heiligabend und Silvester

Auf einem Wagen zwischen Verkaufsraum und Backstube stapeln sich in Tüten und Kisten abgepackt die Vorbestellungen. „Normalerweise brauchen wir den Wagen nur an Heiligabend und Silvester“, erklärt Ursula Rodi, die 37 Jahre lang gemeinsam mit ihrem Mann die Bäckerei geschmissen hat.

„Es tut schon weh, aber es ist auch gut, dass die Last abfällt“, sagt sie. Die Stammkundschaft verlässt die Bäckerei nicht nur mit dem Gebäck fürs Frühstück, die Rodis haben zur Erinnerung Brotmesser machen lassen.

Nach dem ersten Ansturm wird es gegen 7.30 Uhr ein bisschen ruhiger. Die Verkäuferinnen haben Zeit, die Regale wieder aufzufüllen. Auch Gerhard Rodi hat kurz Zeit, um durchzuschnaufen. Mit der Pfeife in der Hand steht er in der Tür und blickt hinaus. „Die brauch’ ich zwischendurch“, meint er gut gelaunt.

Zeit für eine echte Pause ist jedoch noch nicht. „Vielleicht um halb elf. Jetzt geht’s in die zweite Runde“, sagt er. Vorher reicht es maximal für einen Schluck Kaffee nebenbei. Später möchte er mit seinen Gästen vor der Bäckerei den Abschied gebührend feiern. Auch der Musikverein Achstetten hat sich dann angekündigt, um die Rodis mit einem musikalischen Gruß zu verabschieden.

Ein Gläschen Sekt zum Abschied. Kurz vor dem zweiten Ansturm stoßen Ursula und Gerhard Rodi mit ihren Kunden an. (Foto: Thomas Werz )

Inoffiziell muss der Bäckermeister noch mal in die Backstube

Er habe es zwar nicht geplant, aber schon am Dienstag muss Gerhard Rodi erneut den Ofen anwerfen und noch einen inoffiziellen Zusatztag einlegen, um all die Bestellungen abzuarbeiten, die die Achstetter noch einmal aufgegeben haben. „Dann muss ich erst einmal ausschlafen“, meint er.

Ich muss erst einmal Abstand gewinnen. Vielleicht backe ich dann mal wieder — aber nur zum Hobby. Gerhard Rodi

Nach 50 Jahren in seiner Backstube kann sich der Bäckermeister aber noch nicht so richtig vorstellen, wie es künftig sein wird, so ganz ohne Seelen, Brezeln oder Knauzenwecken. „Ich muss erst einmal Abstand gewinnen. Vielleicht backe ich dann mal wieder — aber nur zum Hobby“, meint er verschmitzt.

Rührender Abschied: Geschenke und Blumen der Kunden

Dass am letzten offiziellen Öffnungstag nach 122 Jahren noch einmal so viele Menschen kommen, um sich zu verabschieden und sich zu bedanken, erfüllt Ursula und Gerhard Rodi mit Freude und auch mit Stolz. Eine Frau überreicht ihnen ein kleines Geschenk und einen Blumenstrauß. Ein neunjähriges Mädchen ihm sogar einen Brief geschrieben, in dem sie das Ende der Achstetter Bäckerei bedauert.

Bevor er wieder in der Backstube für den finalen Ansturm verschwindet, meint Bäckermeister Gerhard Rodi gerührt und mit einem Lächeln: „Des isch fast wie sterba, bloß dass man es noch mitkriegt.“