Das Kieswerk Hochstetten soll erweitert werden. Darüber hat die Firma Koch als Betreiber die Räte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Achstetten informiert. Demnach soll das Kieswerk um knapp 25 Hektar wachsen.

Knapp 40 Hektar beträgt die Abbaufläche zwischen Bronnen, Laupheim und Hochstetten derzeit. Knapp 25 Hektar sollen nun in Richtung Norden und Osten dazukommen, wobei 20 Prozent der Fläche auf der Gemarkung Achstetten liegen. 80 Prozent zählen zu Burgrieden. „Vor zwei Wochen haben wir den Gemeinderat in Burgrieden bereits informiert“, so Koch-Geschäftsführer Günther Müller bei der Sitzung des Achstetter Gremiums.

Frühe Beteiligung der Öffentlichkeit

Bei der Größe des neu zu erschließenden Abbaugebiets ist die Firma Koch eigentlich nicht verpflichtet, die betroffenen Gemeinden vor Beginn des Genehmigungsverfahrens über das Vorhaben aufzuklären, wie Müller gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ betont. Er habe aber die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, die Öffentlichkeit frühzeitig zu informieren.

Zur bestehenden Kiesgrube (rote Markierung) soll nun noch eine Fläche von knapp 25 Hektar hinzukommen (gelbe Markierung). (Foto: Dörr Ingenieurbüro )

Nach Angaben des Geschäftsführers soll mit der Erweiterung keine größere Menge an Sand und Kies aus dem Boden geholt werden als bisher. „Wir wollen keinen größeren Ausstoß, lediglich ein Weitermachen wie bisher“, versichert Müller den Achstetter Räten am Montag und verweist darauf, dass nur so viel Kies abgebaut wird, wie benötigt wird. Auch an der Zu- und Abfahrt zu dem Kieswerk soll sich nichts ändern.

Wir gehen nicht ans Grundwasser. Günther Müller

Fragen zu dem Vorhaben, das noch vom Landratsamt Biberach genehmigt werden muss, haben die Gemeinderäte trotz der Zusicherungen des Kieswerk-Geschäftsführers. So will etwa Michael Schick wissen, wie sorgsam beim Abbau von Sand und Kies mit dem Grundwasser umgegangen wird: „Es gibt dort kein ausgewiesenes Wasserschutzgebiet. Trotzdem kommt das Wasser für Achstetten aus diesem Bereich.“

„Wir hatten tatsächlich mal die Idee, tiefer zu gehen“, erklärt Müller. „Da liegt noch viel Kies im Wasser.“ Aber das Landratsamt Biberach habe entschieden, dass es keinen Nassabbau wolle. Darum werde im Kieswerk Hochstetten nur bis zu einer Tiefe von zwei Metern über dem maximalen Wasserstand gegraben, erklärt Müller und betont: „Wir gehen nicht ans Grundwasser.“

Weitere Ausdehnung geplant

Stefan Bucher interessiert hingegen, ob in Zukunft eine weitere Ausdehnung der Kiesgrube gen Norden geplant ist - eine Frage, die Müller bejaht: „Der Regionalplan sieht den Abbau bis zur Wasserleitung vor.“

Diese Aussicht scheint wiederum Sascha Stecken zu beunruhigen, der darauf hinweist, dass südlich von Bronnen ein Baugebiet angedacht ist. „Wie ist das rechtlich?“, fragt der Gemeinderat. Axel Dörr vom mit der Planung befassten Ingenieurbüro sieht da keinen Konflikt: „Ich wüsste nicht, warum der Kiesabbau das Vorhaben unterbinden könnte.“ Es könne allerdings notwendig werden, eine Lärmschutzmauer zu bauen.

Temporärer Verlust der Flächen für die Landwirtschaft

Er wolle nicht so tun, als habe der Kiesabbau keine Folgen, sagt Koch-Geschäftsführer Müller im Nachgang der Gemeinderatssitzung. Allerdings nehme er die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst, etwa beim Lärmschutz. „Aber den Kies für einen Schutzwall hätten wir ja.“

Außerdem weißt Müller darauf hin, dass die Landwirtschaft durch die Kiesgrube temporär Flächen verliere. „Fairerweise muss man auch sagen, dass es nach der Verfüllung mindestens zehn Jahre braucht, bis die Böden wieder dieselbe Qualität haben wie vor dem Abbau.“ Dass das den Landwirten nicht gefalle, sei nachvollziehbar.

Das ist eine Win-win-Situation. Günther Müller

Mehr als ein Drittel der aktuellen Fläche des Kieswerks ist laut Müller mittlerweile wieder rekultiviert. „Neben landwirtschaftlichen Nutzflächen steht ein Teil davon der Natur dauerhaft zur Verfügung“, sagt Müller und verweist darauf, dass Kiesabbau auch eine Chance für den Naturschutz darstelle.

So hätten sich nach dem Verfüllen der Teilfläche Feuchtstellen gebildet, die nun als Wasserlöcher für die Natur dienten. Außerdem seien dort Kreuzkröten und seltene Kiebitze angesiedelt worden. „Die Natur gewinnt dadurch und wir als Betrieb bekommen Ökopunkte“, erklärt Müller. „Das ist eine Win-win-Situation.“