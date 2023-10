Achstetten

Böller verursacht in Achstetten Heckenbrand

Achstetten

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Freitag in Achstetten im Haldenweg einen Heckenbrand verursacht. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Jugendlichen einen Feuerwerksböller in eine Thujahecke, die daraufhin sofort in Brand geriet.

Veröffentlicht: 22.10.2023, 13:29 Von: sz