Bei Autofahrer mehrere Verstöße festgestellt

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag in Achstetten hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Laut der Mitteilung kontrollierte die Polizei Laupheim gegen 10.50 Uhr einen 29–Jährigen in der Laupheimer Straße. Der Mann fuhr einen Transporter mit Anhänger und soll zuvor sein Handy während der Fahrt benutzt haben. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 29–Jährige nicht die entsprechende Fahrerlaubnis für das Gespann besitzt. Die zulässige Gesamtmasse von Fahrzeug und Anhänger überstieg die der Fahrerlaubnisklasse, die im Führerschein eingetragen ist. Um weiterfahren zu können, musste der 29–Jährige seinen Anhänger stehen lassen. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Hauptuntersuchung am genutzten Transporter abgelaufen war. Den 29–Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.