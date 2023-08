Ein 20–Jähriger VW–Fahrer wollte am Samstag gegen 11.30 Uhr in Oberholzheim in der Achstetter Straße an der Einmündung zur L261 nach links in Richtung Achstetten abbiegen. Hierbei übersah er einen 62–Jährigen Rollerfahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten L261 aus Richtung Achstetten kam. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin im Einmündungsbereich zusammen.

Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der 20jährige VW–Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 16.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.