Achstetter Kindergarten lädt zum Bazar

Der katholische Kindergarten St. Franziskus in Achstetten, veranstaltet am Samstag, 7. Oktober, einen Kinderbedarfsbazar für Selbstverkäufer. Interessierte können zwischen 13 und 15 Uhr in der Georg–Seif–Halle alles möglich für den Nachwuchs erwerben. Die Tischreservierung ist ab dem 11. September 2023 unter www.kleiderbazar–achstetten.de möglich. Die Tischmiete beträgt zehn Euro, Kuchenspender bezahlen nur acht Euro. Die Tische werden zur Verfügung gestellt, die Gebühr für den Aufbau eines Kleiderständers beträgt zwei Euro. Der Aufbau startet ab 11.30 Uhr, abgebaut wird um 15 Uhr. Die Standgebühr und der Erlös des Kuchenverkaufs geht an den katholischen Kindergarten in Achstetten.