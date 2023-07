Achstetter Gemeinderat macht Weg frei für Wohnungsbau in Bronnen

Der Bebauungsplan soll eine bedarfsorientierte Wohnbebauung mit einem vertretbaren Maß an Verdichtung in der Ortsmitte von Bronnen ermöglichen. Roland Schmuck vom Ulmer Ingenieurbüro Wassermüller erläuterte den Bebauungsplan im Gemeinderat.

Während in einem Teil des Baugebiets entlang der Bahnhofstraße in Richtung Brunnenstraße nur zweigeschossige Einzel– oder Doppelhäuser mit einer maximalen Firsthöhe von zehneinhalb Metern gebaut werden dürfen, ist im größeren Teil des Baugebiets in Richtung Kapellenstraße eine offene Bauweise mit Mehrfamilienhäusern möglich. Auch beim Geschosswohnungsbau darf es laut dem Plan nicht mehr als zwei Vollgeschosse sowie ein Vollgeschoss im Dach geben. Die Höhe der Mehrfamilienhäuser ist auf zwölfeinhalb Meter begrenzt. Sollte ein Geschosswohnungsbau aufgrund der aktuellen Marktlage unwirtschaftlich sein, so können stattdessen auch Reihen–, Doppel– oder Einzelhäuser gebaut werden.

Dachformen und Zahl der Wohnungen sind im Plan festgelegt

Als Dachformen sind bei Einzel– und Doppelhäusern Satteldach, versetztes Pultdach, Zeltdach und Walmdach mit einer Neigung von 18 bis 45 Grad möglich. Bei den Geschosswohnungsbauten ist die Dachform auf Satteldach und versetztes Pultdach mit einer Neigung von mindestens 32 Grad festgelegt.

Die Zahl der Wohnungen bei Einfamilienhäusern ist auf drei beschränkt, bei Doppelhaushälften auf zwei. Im gesamten Gebiet in Richtung Kapellenstraße dürfen maximal 32 Wohneinheiten gebaut werden. Dabei sind pro Gebäude bis zu zehn Wohnungen möglich.

Die Gemeinderäte zeigten sich einverstanden mit dem Plan, der laut der Fraktion Bronnen genügend Abstand zu den bisherigen Gebäuden vorsehe. Stephan Stecken regte an, den Bau einer Zisterne in den Plan aufzunehmen, da dies die Kanäle entlasten würde. Bürgermeister Dominik Scholz griff diesen Vorschlag auf und nahm ihn kurzerhand als Zusatz in den Beschlussvorschlag auf. Die Gemeinderäte stimmten diesem nach nur wenig Diskussion einstimmig zu.