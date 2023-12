Seit gut einem Jahr ist Dominik Scholz nun Bürgermeister von Achstetten. Im Interview berichtet der 29-Jährige davon, wie er sich in der Gemeinde eingefunden hat, welche Prozesse im vergangenen Jahr angestoßen wurden und welche Visionen er für Achstetten hat.

Herr Scholz, seit einem guten Jahr sind Sie Bürgermeister von Achstetten. Wie sind Sie in der Gemeinde angekommen?

Ich fühle mich sehr gut angekommen. Ich bin offen auf die Leute zugegangen und habe genau das zurückgekriegt - sei es bei Vereinen, Feuerwehr oder Bürgerschaft. Bisher bin ich auch jeden Tag gerne und mit Spaß zur Arbeit gekommen. Das kannte ich von früher nicht in dem Maß.

Was zeichnet Achstetten Ihrer Meinung nach aus?

Wenn ich jetzt etwas rauspicken muss, dann ist es das Vereinsleben und das bürgerliche Engagement. Ich komme aus Erbach. Wenn ich das öffentliche Leben dort dem gegenüberstelle, was in Achstetten passiert, dann ist das schon großartig. Es vergeht fast keine Woche, in der nicht irgendwo ein Angebot gemacht wird - sei es von der Seniorengruppe, der Feuerwehr, den Vereinen. Das ist für mich ein Alleinstellungsmerkmal von Achstetten.

Was waren für Sie die größten Herausforderungen Ihres ersten Jahres als Bürgermeister?

Es bringt immer Herausforderungen mit sich, wenn es einen Führungswechsel gibt. Jede neue Führungskraft bringt eigene Werte, eine neue Führungskultur und andere Prioritäten mit sich. Zudem gehört zum Bürgermeisteramt das Politische, die Gremienarbeit. Die Gemeinderäte kannten mich nicht und ich kannte sie nicht. Darum war das Jahr 2023 auch von einem Findungsprozess geprägt, der meiner Ansicht nach sehr gut funktioniert hat. Wir sind das Jahr mit Klausurtagungen auch schön angegangen. Auf der Verwaltungsebene mussten wir uns ebenfalls erst kennenlernen. Und dann braucht man als Bürgermeister natürlich auch selber Zeit. Man muss erst ankommen und sich einen Überblick verschaffen über die verschiedenen Fachgebiete. Was gibt es alles? Welche Projekte sind schon angestoßen worden und müssen jetzt zu Ende gebracht werden? Das war für mich 2023 ein ganz großes Thema. Natürlich gab es auch für die Gemeinde große Themen. Zum einen haben wir ein neues Feuerwehrauto beschafft und sind stark in die Planungen für das Feuerwehrhaus gegangen. Das wird nächstes Jahr umgebaut. Generell wird uns die Umsetzung des Feuerwehr-Bedarfsplans weiter beschäftigen. Auch das Urteil zum Paragraf 13b Baugesetzbuch ist ein großes Thema.

Demnach durften Kommunen Flächen von bis zu 10.000 Quadratmetern am Ortsrand als Bauland auszuweisen, ohne dass Umweltprüfungen oder Ausgleichsmaßnahmen nötig waren. Das Bundesverfassungsgericht hat den Paragrafen in diesem Jahr allerdings gekippt.

Genau, das hat uns natürlich stark beschäftigt. Generell müssen wir uns fragen, wie es in Zukunft weitergeht. Ist die Nachfrage nach Bauplätzen weiter da? Wie wirken sich Inflation und Zinspolitik aus? Ein weiteres Thema für Achstetten sind die anstehenden Kanalarbeiten im nächsten Jahr. Dafür hatten wir in diesem Jahr schon sehr viel Planungsarbeit. Das war spannend, mich in dieses Fachgebiet einzuarbeiten. Was uns neben den genannten Punkten stark geprägt hat, ist die Personalgewinnung. Mitarbeiterfindung ist das große Thema der Zukunft. Bei uns ist vor allem im sozialen Bereich die Fluktuation relativ hoch. Darum haben wir uns die Frage gestellt: Wie werden wir ein moderner Arbeitgeber? Wie schaffen wir eine gute Arbeitsatmosphäre? Um ein Stimmungsbild zu kriegen, haben wir auch Mitarbeiter-Umfragen gemacht. Ich habe vorher in einer recht großen Firma gearbeitet. Da war man schon etwas weiter, was Mitarbeitervorteile, Arbeitsplatzgestaltung und so weiter angeht. Auf kommunaler Ebene muss man in dieser Hinsicht zum Teil noch Grundsatzarbeit leisten.

Der geplante Bau einer Tankstelle in Nähe der B 30 beschäftigt Achstetten auch schon länger. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Tankstelle 2024 gebaut wird?

Mir persönlich ist es wichtig, laufende Vorhaben zum Abschluss zu bringen und Baurecht zu schaffen. Das Verfahren zur Tankstelle zieht sich schon seit mehr als zwei Jahren. Der ursprüngliche Standort direkt an der B-30-Auffahrt wurde vom Regierungspräsidium für nicht gut befunden und hätte nach dessen Einschätzung zu einer Zersiedlung der Gemeinde geführt. Dadurch war die Standortthematik wieder offen und man hat sich für den Platz neben dem Nahversorger entschieden. Da sind wir jetzt so weit, dass die Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange angehört wurden und Änderungsvorschläge in einen zweiten Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan eingearbeitet wurden. In der letzten Gemeinderatssitzung hat das Gremium nun die erneute Auslage beschlossen. Der Entwurf geht nun also in die zweite Runde. Ich gehe davon aus, dass wir 2024 die Planungsphase abschließen können.

Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2023 haben Sie die Investitionen als „Pflichtausgaben“ bezeichnet. Welche Projekte konnten Sie angehen?

Da wir den Haushalt relativ spät verabschiedet haben, sind diese Ausgaben noch nicht angefallen. Was die Umsetzung angeht, haben wir viel ins Jahr 2024 geschoben. Die größten Posten werden da das Kanal- und Feuerwehrwesen sein.

Wie sieht es in Achstetten mit Wohnraum aus?

Wir hatten tatsächlich ein paar Rückgaben von Bauplätzen. Als wir die dann nochmal ausgeschrieben haben, haben wir gemerkt, dass es noch immer mehr Nachfrage als Angebote gibt. Aber ich denke, es wird sich erst beim nächsten Baugebiet so richtig zeigen, wie hoch die Nachfrage noch ist in Zeiten von Inflation und hohen Zinsen. Was den Wohnungsmarkt angeht, so vermute ich, dass da die Nachfrage hochgeht, wenn es sich weniger Leute leisten können, selbst zu bauen. Wenn Sie durch Achstetten fahren, sehen Sie auch, dass viele Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Achstetten ist eben auch gut gelegen an der B 30. Wir sind nahe an Laupheim, Biberach und Ulm. Und wir haben vor Ort viel Gewerbe und Industrie. Aus diesen Gründen rechne ich auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor mit einer erhöhten Nachfrage.

Im Sommer hat die Bäckerei Rodi nach 122 Jahren dicht gemacht. Was kann eine Gemeinde, die so wächst wie Achstetten, tun, um Menschen das Einkaufen vor Ort zu ermöglichen und einen lebendigen Ortskern zu schaffen?

Das ist ein ganz großes Thema, das uns auch im Gremium stark umtreibt. Wir fragen uns: Wie sieht eine moderne Ortsmitte aus? Und wo ist die Ortsmitte von Achstetten überhaupt? Wenn Sie da zehn Achstetter fragen, bekommen Sie wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten. Da müssen wir ein gutes Konzept entwickeln. Wenn wir eine neue Ortsmitte schaffen, dann ist die für die nächsten 100 Jahre da. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ich sehe es aber auch als Riesenchance. Baut man selber? Lässt man bauen? Gibt es irgendwelche Synergien, etwa mit Einkaufsläden? Dafür gibt es heute tolle Konzepte. Für Achstetten müssen wir das aber erst noch ausarbeiten. Im neuen Jahr wollen wir mit den Planungen anfangen.

Ab wann ist denn dann in Achstetten mit einer neuen Ortsmitte zu rechnen?

Ich sag immer: Ein gutes, schlüssiges Konzept ist immer losgelöst von der Umsetzung. Wenn es ein tolles Konzept gibt, kann es sein, dass wir das in Schritten umsetzen. Die Finanzierbarkeit ist dabei ein großes Thema. Wir sehen das jetzt in anderen Kommunen, die in defizitäre Situationen gekommen sind. Das Ziel muss darum sein, ein gutes Konzept auf die Beine zu stellen.

Wenn Sie schon die Finanzsituation ansprechen: Wie sieht es in der Gemeindekasse von Achstetten zum Jahresende aus?

Die Finanzsituation ist sogar besser als gedacht. Wir haben noch Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer bekommen. Das bedeutet aber auch, dass wir etwa bei der Kreisumlage mehr abführen müssen, allerdings zeitlich verzögert. Wir dürfen das Geld darum nicht eins zu eins verplanen, sondern müssen einen Teil davon zurücklegen. Ich gehe auch davon aus, dass das Geld nicht mehr wird in den nächsten Jahren, sondern dass wir eine rückläufige Bewegung haben und unsere Ausgaben daran anpassen werden müssen. Die Finanzsituation der Gemeinde ist auch deshalb so gut, weil wir in diesem Jahr wenig ausgegeben haben. Wie bereits gesagt, stehen 2024 dann aber einige Investitionen an.

Gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen im kommenden Jahr?

Wir haben viele strategische Themen, die wir nächstes Jahr angehen wollen, nachdem wir uns dieses Jahr zunächst als Team gefunden haben. Auf diese konzeptionelle Arbeit freue ich mich schon sehr.

Verraten Sie uns zum Abschluss noch, wie Sie die Zeit zwischen den Jahren verbringen?

Ganz klassisch (lacht): Zur Ruhe kommen, Zeit mit der Familie verbringen, gut essen, gut trinken. Mein Vater ist Hobbyjäger. Darum gehe ich stark davon aus, dass es über die Feiertage auch irgendwann Wild gibt. Ansonsten werde ich das Jahr noch einmal Revue passieren lassen.