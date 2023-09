Abteilungsversammlung Skizunft TSV Ertingen

Kürzlich an einem Freitag konnten die Mitglieder der Skizunft TSV Ertingen im Rahmen der jährlichen Abteilungsversammlung auf eine erfolgreiche Saison 2022/2023 zurückblicken.

Zu Beginn begrüßte Abteilungsleiter Michael Miller sowohl alle Mitglieder als auch Daniel Widmann und Margret van Üden-Funk vom Gesamt-TSV. Anschließend konnte Daniel Widmann Andreas Perfetto, Annette Maile und Claudia Zoll für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein ehren. Alexandra Mack gab einen Rückblick auf die letzte Saison und die vielen Aktivitäten. Von Skibörse über verschiedene Ausfahrten bis zu zwei 2-Tages-Kursen war einiges geboten. Vivien Schirmer und Armin Kieferle berichteten über den Ausbildungsstand der ÜbungsleiterInnen. In der letzten Saison kamen drei neue Trainer C Ski und einen neuen Trainer C Board dazu. Eva Fensterle berichtete von der Fördergruppe. In der vergangenen Saison konnte erstmals ein Jugendlager auf der Hütte in Schoppernau durchgeführt werden, welches sehr guten Zulauf fand. Dietmar Blersch und Andreas Perfetto berichteten über eine ausgebuchte Hütte und ein erfolgreiches Renovierungswochenende, bei dem einige Renovationen auf der Hütte durchgeführt werden konnten. Dem Kassenbericht von Robert Mack folgte ein positiver Bericht der Kassenprüfer. Der Ausschuss der Skizunft Ertingen konnte einstimmig entlastet werden.

In diesem Jahr standen einige Veränderungen bei den Wahlen an: Michael Miller (1. Vorstand), Sabrina Buck (2. Vorstand), Vivien Schirmer (Technische Leiterin Ski), Melanie Reck und Michael Bosch (beide Beisitzer) traten nicht mehr zur Wahl an. So setzt sich der Ausschuss nach einstimmiger Wahl wie folgt zusammen: Benjamin Fischer (1. Vorstand), Alexandra Mack (2. Vorstand), Robert Mack (Kassier), Anne Zoll (Schriftführerin), Annalena Götz (Technische Leiterin Ski), Armin Kieferle (Technischer Leiter Board), Eva Fensterle (Jugendleiterin), Helen Gramlich, Benedikt Jochum und Johannes Fuchs (alle Beisitzer).

Die SZE ist bestens für die anstehende Saison 2023/2024 gerüstet. Für die Ski- und Snowboardbörse am 10. und 11. November in der Kulturhalle in Ertingen stehen alle in den Startlöchern. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen sind in Kürze auf der Homepage zu finden: www.skizunft-tsvertingen.de