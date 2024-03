Abschluss Meisterschaften im Kreis Lichtenstein

In Zwiefalten wurden vergangenes Wochenende die Meisterschaften im Kreis Lichtenstein in den beiden verbleibenden Disziplinen „Western“ und „Selbstlader“ abgeschossen. Beide Disziplinen wurden erst vor wenigen Jahren in das Portfolio des Württembergischen Schützenverbandes aufgenommen, erfreuen sich aber seither steigender Beliebtheit. Neben Präzision ist hier auch Schnelligkeiten gefragt. Die Schussfolgen müssen in knapp bemessenen Zeitintervallen abgegeben werden, dadurch wirken die Disziplinen viel dynamischer und für den Schützen abwechslungsreicher.

Beim Westernschießen konnte sich in diesem Jahr Samuel Fischer vom SV Zwiefalten knapp vor Stefan Gekeler vom SV Münsingen durchsetzen. Platz drei sicherte sich Reinhard Klein vom Schützenverein Steinhilben. Bei den Selbstladern belegte Andy Ostheimer den ersten Platz vor Thomas und Markus Finsterle, alle drei vom SV Zwiefalten. Der erste Platz bei den Selbstladern mit offener Visierung ging an Fabian Janda von der Schützengilde Laichingen.

Den Abschluss der diesjährigen Meisterschaften feierten im Anschluss die Schützen und Helfer der verschiedenen teilnehmenden Vereine mit einem Weißwurstfrühstück im Zwiefalter Schützenhaus. Nach einem sportlich erfolgreichen und fairen Wettkampf war die Stimmung ausgelassen und die Freude für die anstehenden Bezirksmeisterschaften groß. Die Siegerehrung aller, in den letzten zwei Monaten geschossenen Disziplinen, findet am 19. April ab 19:30 Uhr im Rahmen des Kreisschützentages ebenfalls in Zwiefalten statt.