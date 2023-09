Ab in den Chor!

Vom 11. bis zum 17. September öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch der der Chor Akzente gehört zu den Ensembles, die in Unlingen an der „Woche der offenen Chöre“ teilnehmen.

„Zusammen in einem Chor zu singen gehört zu den schönsten Hobbys, die es gibt“, so Linda Halder, Chorleiterin der Akzente. „Wir freuen uns auf viele junge Leute, die genau das für ausprobieren und entdecken wollen.“ Vera Buck, die Vereinsvorständin des Chores fügt hinzu: „Bei uns sind alle willkommen. Egal ob Anfänger oder erfahrener Chorsänger — jeder kann vorbeikommen und mitsingen!“

Für alle, die in der offenen Probe Spaß und Freude am Singen bei den Akzenten gefunden haben, bietet diese den optimalen Start für ein anschließendes Chorprojekt zu verlängern. Ende November veranstaltet der Chor in der Bussenkirche ein Kirchenkonzert. Hierfür wird in neun Wochen ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Die perfekte Möglichkeit, Probenarbeit und Chorgemeinschaft näher kennenzulernen und als Krönung ein tolles Konzert auf die Beine zu stellen.

Der Chor Akzente besteht aus rund 35 Sängerinnen und Sängern ab 16 Jahren, die sich vor allem der jungen und populären Chormusik verschrieben haben. Das Repertoire reicht von klassischen Stücken über Evergreens zu neuem geistlichen Liedgut und Gospels bis hin zu aktuellen Hits aus Musical, Film und Pop. Konzerte, Gottesdienste, Hochzeiten, Feierlichkeiten und Veranstaltungen im Gemeindeleben gehören zum vielfältigen Jahresprogramm. Mit ihren Auftritten wollen die Sängerinnen und Sänger getreu ihrem Namen Akzente setzen. Im kommenden Jahr feiert der Chor sein 20–jähriges Jubiläum.

Die offene Probe im Rahmen der „Woche der offenen Chöre“ findet am 18. September um 20 Uhr im Musiksaal der Donau–Bussen Schule in Unlingen, Daugendorferstraße 39 statt. Weitere Informationen gibt es auch auf Instagram (Chor_Akzente) und Facebook. Gerne dürfen sich Interessierte auch direkt an die Chorvorsitzende Vera Buck ([email protected]) wenden.