A-Jugend der SGM Burgrieden/Rot ist zu Gast bei Röchling

Große Augen machten die A-Jugendlichen der Spielgemeinschaft Rot/Burgrieden beim Besuch des Weltkonzerns Röchling Industrial in Burgrieden. Die jungen Fußballer seien gerne auf die Einladung von Geschäftsführer Rudolf Karremann gefolgt. Auch die Verantwortlichen der beiden Vereine zeigten großes Interesse an dem Unternehmen.

Immerhin beschäftigt Röchling etwa 11.000 Beschäftigte in 91 Standorte in 25 Länder. „Es gibt kein Auto in Europa, wo Röchling nicht vertreten ist“, so Karremann, der selbst in Burgrieden aktiver Fußballer war. Das Unternehmen wolle, so Rudi Karremann, Ausbildungsplätze im Bereich Kaufmann, Informatik und Zerspanung den Jungs aus der Spielgemeinschaft anbieten. Auch Mädchen seien herzlich Willkommen, hier eine Ausbildung zu starten.

„Welcome ‐ we are Röchling“, so Rudolf Karremann zu Beginn seines Vortrages. Spezialisiert habe sich das Unternehmen schon seit je her auf die Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen. „Modernste Robotertechnik, ein homogenes Team, zahlreiche Angebote aus Fitness, gesunde Ernährung und Vertrauen zeichnen das Unternehmen aus“, so Rudolf Karremann zu der 30-köpfigen Delegation.