In bemerkenswert schöner Harmonie fand die 92. Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Burgrieden statt. Die Berichterstatter brachten ihre Einschätzung zum Thema Choraktivitäten auf den Punkt: „Es war ein schönes und gelungenes Vereinsjahr 2023“.

So sah es auch die Vorsitzende Sonja Jakobson, die durch die gut vorbereitete Versammlung im Probelokal führte und auch die rund 40 Chormitglieder und Gäste begrüßte. Einem ehrenden Gedenken der im vergangenen Jahr verstorbenen aktiven und fördernden Mitglieder schloss sich der aufschlussreiche Vorstandsbericht an.

In chronologischer Reihenfolge erinnerte Sonja Jakobson an etliche herausragenden Aktivitäten, die mit einer lockeren Jahresanfangsfeier und Feuershow im Freien ihren gelungenen Anfang nahmen. Regelrecht ins Schwärmen geriet Jakobson bei der Rückblende des mitreißenden Musical- Event „Martin Luther King“. Über 1000 Sängerinnen und Sängern aus zirka 30 Chören aus der Region, darunter rund ein Dutzend Choristen der Chorgemeinschaft Burgrieden, feierten mit diesem Gänsehaut erzeugenden Chorprojekt in der ausverkauften Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm einen Riesenerfolg - auch in finanzieller Hinsicht. Die begeisterten Konzertbesucher spendeten 11.720 Euro, die der Hilfsorganisation „Brot für die Welt“, zugeführt wurden. „Die Beteiligung war für uns Burgrieder ein einmaliges Erlebnis“.

Diesem schlossen sich nach den Worten von Sonja Jakobson weitere, etwas kleinere Events an, sei es der Chorauftritt beim 19. Dorffest Burgrieden, der Tagesausflug mit Hauptziel Füssen und einer Rundfahrt auf dem Forggensee, das Herbstkonzert mit den Gastchören „Liederkranz“ Oberholzheim und „MultiCanti“ aus Neu-Ulm sowie etliche Chorbeteiligungen bei Gottesdiensten in der Burgrieder Pfarrkirche Sankt Alban. Alle Unternehmungen waren nur dank des Engagements und des Einsatzes der Vereinsvorderen, Chormitglieder und Chorleiter möglich.

Für die Statistiker gab Sonja Jakobson noch ein paar Zahlen zum Verein bekannt. Nach dem vernünftigen Schritt zum Zusammenschluss von „Liederkranz“ und „Unisono“ zur jetzigen Chorgemeinschaft Burgrieden, singen aktuell 34 Sängerinnen und Sänger, die von 81 fördernden Mitglieder unterstützt werden. Schriftführerin Elfi Henke vertiefte mit ihren detaillierten Aufzeichnungen den Jahresbericht ihrer Vorrednerin. Auch die Chronistin zog ein aufmunterndes Fazit für die Chorzukunft.