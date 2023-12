75 Jahre VdK OV Berkheim-Oberopfingen

Nach der erfolgreichen Jahreshauptversammlung mit Wahlen fand anschließend die Feier zum 75-jährigen Bestehen vom VdK OV Berkheim-Oberopfingen statt.

Der alte/neue Ortsverbandsvorsitzende, Eugen Russ, berichtete ausführlich über die Geschichte des VdK Ortsverbands. In größter Nachkriegsnot wurde der VdK OV Berkheim-Oberopfingen 1948 gegründet. Die aus dem Krieg oder der Gefangenschaft heimgekehrten gründeten am 6. Mai 1948 in der franz. Besatzungszone den Notverband der Körperbeschädigten, Invaliden, Kriegerwitwen und Hinterbliebenen. Der Besetzung des 1. Vorstandes sieht man die Situation an: Der Vorsitzende war 100 % kriegsgeschädigt und querschnittsgelähmt, der Stellvertreter war 50 % wegen zerschossenem Arm beschädigt, der Kassier gleichfalls wegen Oberschenkelschussbruch 50 % beschädigt und der 21-jährige Schriftführer Anton Herold hatte das linke Bein verloren. Er nahm dann 18 Jahre lang diese Tätigkeit wahr und übernahm dann 36 Jahre lang den 1. Vorstandsposten. In den ersten 50 Jahren wurde der Verein durchweg von Kriegsfolgenbeschädigten geleitet. Seit 2002, seit der Wandel zum Sozialverband bundesweit eingesetzt hat, wird der Verein von Menschen ehrenamtlich geleitet, die sich dem Sozialgedanken und der Unterstützung dieses Ideals und der Unterstützung dieses großen Sozialverbandes mit ca. 2.2 Mio. Mitglieder verschrieben haben. Kreisverbandsvorsitzender, Helmut Stebner, berichtete über die immense Aufgabenfülle, die bundesweit unter der Präsidentin Verena Bentele engagiert in der Sozialpolitik eingefordert wird. Ebenfalls konnte er berichten, dass die Mitgliederzahl auch beim OV Berkheim-Oberopfingen stetig steigen. Geladen und erschienen waren auch vom Ortsverband Dettingen-Erolzheim-Kirchdorf: Claudia Fickler, vom OV Kirchberg-Gutenzell-Hürbel: Roland Huonker, vom OV Ochsenhausen Alois Beck und vom OV Tannheim: Manfred Steiner. Das Miteinander unter den OVs im östlichen Teil vom Landkreis Biberach wird gelebt.