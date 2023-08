75 Jahre VDK Ortsverband Kirchberg–Gutenzell–Hürbel

Nach der vorausgegangenen Jahreshauptversammlung konnte der Ortsverband sein 75–jähriges Bestehen feiern. Ortsverbandsvorsitzender, Roland Huonker, berichtete über die Entstehung und die Entwicklung der Ortsgruppe Kirchberg. Gegründet wurde die Ortsgruppe am 9. Mai 1948 im Gasthaus Löwen in Kirchberg. Im Jahr 1949 kamen die Gemeinden Gutenzell und Hürbel dazu. Die Mitglieder waren in den ersten Jahrzehnten alle Kriegsversehrte, Kriegerwitwen und Kriegswaisen. Dies änderte sich jedoch im Lauf der Zeit. Die Kriegsversehrten und Kriegerwitwen wurden immer weniger und so öffnete sich der VdK auch für andere sozial Schwache. Die Probleme im Alter, bei der Pflege und bei Krankheiten und deren Folgen nahmen rapide zu. Heute kann im VdK jeder Mitglied werden.

Der Kreisverbandsvorsitzende, Helmut Stebner, gratulierte dem VdK Ortsverband Kirchberg–Gutenzell–Hürbel im Namen des Kreis– und Bezirksverbandes zu dessen 75–jährigen Bestehen. Bei der Gründung der Ortsgruppen 1948 gab es in Deutschland über 5,5 Millionen Kriegsgeschädigte. Auch der Landesverband Württemberg–Hohenzollern und der Kreisverband Biberach wurden 1948 gegründet. Helmut Stebner brachte auch klar zum Ausdruck, welchen Stellenwert der Kreisverband Biberach und der Landesverband Württemberg–Hohenzollern (gegründet in Biberach) in der Anfangsphase für den VdK hatte. Der VdK hat im gesamten Bundesgebiet aktuell über 2,2 Millionen Mitglieder und es werden immer mehr. Er verkündete auch die gestiegene Mitgliederzahl beim Ortsverband. Dies ist zum Einen erfreulich, denn je mehr Mitglieder beim VdK auf Bundes– und Landesebene existieren, desto größer ist auch das Wirken gegenüber der Politik. Auf der anderen Seite wird aber auch deutlich, wie groß der Bedarf an sozialen Beratungen ist und wie schwer es oft ist, sein Recht bei den verschiedenen Ämtern und Institutionen durchzusetzen.

Bürgermeister Jochen Stuber aus Kirchberg sprach dem Verband ebenfalls Glückwünsche zum Jubiläum aus und honorierte die Arbeit des Ortsverbandes mit einer finanziellen Zuwendung. Nach dem Festakt ging es zum gemütlichen Teil, dem Sommerfest, über. Der Akkordeonspieler Sepp Schultheiß unterhielt die Anwesenden in bekannter Weise für den Rest der Veranstaltung. Die Frauen hatten wie stets für ein reichhaltiges Kuchenangebot gesorgt.