6. Klasse Kunstprofil des WG besucht Laib-Ausstellung

Wolfgang Laib, Jahrgang 1950, studierter und promovierter Mediziner erlangte inzwischen Weltruhm als Künstler. Als Arzt arbeitete er nie, dafür entdeckte er in der Kunst das „große Ganze“ und faszinierte die Kunstwelt seither. Grund genug für die Schüler der 6. Klasse des Kunstprofils des Wieland-Gymnasiums (WG) die Ausstellung „The Beginning of Something Else“ im Kunstmuseum Stuttgart zu besuchen ‐ zumal der schwäbische Arztsohn selbst Schüler des Wieland-Gymnasiums war. 2015 erhielt Laib den Praemium Imperiale, den japanischen „Nobelpreis der Künste“. Die Kunst-Schüler setzten sich mit Installationen wie „Reisfeld“, „Stadt des Schweigens“, „Reishäuser“, „Nicht hier“, „Milchstein“, „Wachsraum“ und „Blütenstaub von Kiefern“ auseinander und stellen viele, auch kritische, Fragen. Begleitet wurde die Exkursion von den Kunstlehrerinnen Monika Bachner und Doris Schneider. Der Kunstzug des Wieland-Gymnasiums kann ab der 5. Klasse als Profil gewählt werden, Schüler setzen sich dann vertieft praktisch und theoretisch mit Kunst auseinander. Die Laib-Ausstellung in Stuttgart kann noch bis zum 5. November besichtigt werden.

