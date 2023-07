52 Frauen und Männer erhielten die Missio canonica

52 Frauen und Männer erhielten den bischöflichen Segen für ihre Arbeit in Schulen Missio Canonica — Erteilung und Beauftragung für schulischen Religionsunterricht.

Aus der gesamten Diözese Rottenburg/Stuttgart kamen 52 Männer und Frauen um vom Weihbischof Dr. Gerhard Schneider für ihre Arbeit als Religionslehrer geweiht zu werden. Außerdem ist dies eine besondere Anerkennung ihrer Arbeit bei der Vermittlung von Glaubensinhalten in Schulen. Aber der Reihe nach: Ein festlicher Einzug in die volle Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach, Musik der Band „Time4church“, aus Bad Saulgau, die richtig gute und frohe Stimmung verbreitete und eine Predigt von Weihbischof Schneider, die sich um die Verbreitung von Glaubensinhalten durch die vielen Religionslehrer einsetzt. Er hob auch auf die Heiligkeit des Menschen ab, auch wenn es laute und quirlige Klassen gäbe, es schwerfällt die Klasse als „heilig“ anzusehen. Er sprach auch die Krisen an, in der sich die katholische Kirche befinde. Er unterstrich die Bedeutung der Religionslehrer und Lehrerinnen gerade in dieser Zeit das Wort Gottes zu verkünden und dass damit Glaube, Hoffnung und Liebe in den jungen Menschen geweckt, gefördert und gefestigt werden. Mit dem Lied „Vater ich danke Dir“, und einem Orgelsolo mit Johannes Striegel klang dieser Festgottesdienst aus.

Im Anschluss gab es einen kleinen Empfang, bei dem sich die neuen Religionslehrkräfte untereinander austauschen konnten