50. Vereinsjubiläum des BCG-Riedlingen

Am 23. September, fast auf den Tag genau, feierte der Basketballverein seine Vereinsgründung im Jahre 1973 und gedachte seines bereits verstorbenen damaligen Initiators Herrn Gerd Bräuer. Damit nicht nur die Erwachsenen etwas vom Jubiläum hatten, lud der BCG zwei Jugendmannschaften für Freundschaftsspiele ein.

Um 11 Uhr spielten die U18-Jungs gegen Biberach und lieferten den zahlreichen Zuschauern ein spannendes Spiel. Im ersten Viertel sah es jedoch noch gar nicht danach aus, denn die Riedlinger waren komplett von der stark aufspielenden Mann-Mann-Presse über das ganze Feld überrascht und wurden mit 0:20 Punkten geradezu überrannt.

Allerdings wachten die Riedlinger im zweiten Viertel auf und kämpften sich bis auf vier Punkte heran. Die Mannschaften waren sich nun ebenbürtig und nur durch ein paar verunglückte Würfe gegen Ende entstand ein Spielergebnis von 73:80.

Um 13 Uhr dann trat die neu gegründete U14- Mannschaft des Vereins gegen Weingarten an und verlor deutlich. Es zeigte sich, dass hier noch Trainingsbedarf besteht und die Jungs sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung noch viel zu üben haben. Mit guten Vorsätzen für das nächste Training und in den neuen schwarzen Trikots, die größtenteils von der VOBA gesponsert wurden, verließen die Jungs die Halle.

Nun hatten die Ehemaligen und Gründungsmitglieder Zeit zum Gespräch. In lockerer Atmosphäre bei gemütlicher Einkehr im alten Stammlokal „Metro“ kamen alte Begebenheiten und Geschichten zur Sprache, die sich in der 50-jährigen Geschichte des Vereins zugetragen hatten.