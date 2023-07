50 Jahre TSV Laupheim

Pünktlich zum Ferienstart am Mittwoch, 28. Juli, startete das alljährliche Beachcamp der Abteilung Volleyball des TSV Laupheim.

Am Nachmittag trafen sich die 29 Teilnehmer sowie die Betreuer und die Köche auf den Beachfeldern, um das 20. Beachcamp bei einem Bestehen der Abteilung Volleyball von 50 Jahren, einzuläuten. Zuerst wurden die Zelte aufgebaut, sich spielerisch die diesjährigen T–Shirts erkämpft, um dann den Abend am gemeinsamen Lagerfeuer ausklingen zu lassen.

Auch am zweiten Tag konnte das eher kalte, regnerische Wetter die Teilnehmenden und Betreuenden nicht stoppen. Nach einer anstrengenden, abwechslungsreichen Trainingseinheit, brachen die TSVler zum NABU auf, der eine interessante Einheit zum Thema Wildbienen vorbereitet hat. Hier durfte jedes Kind sein eigenes Wildbienen–Haus bauen und beim TSV auf den Beachfeldern aufhängen oder mit nach Hause nehmen.

Zurück auf der Beachanlage wurde dem Wetter mit einigen Gesellschaftsspielen und einem Lagerfeuer getrotzt. Nachdem die Nacht für alle etwas wärmer war, konnte am nächsten Vormittag die zweite Trainingseinheit begonnen werden, in welcher die Kinder und Jugendlichen zwischen Aufschlag–, Annahme–, Kraft– und Koordinations– sowie Zuspieltraining wechselten.

Wieder nach den Mittagessen radelten die Teilnehmer zusammen mit den Betreuenden zum Mobi Park, in dem sich alle Teilnehmenden in drei Gruppen dem Floßbau widmen durften. Es konnten die Floße dann getestet werden und entgegen aller Wetten unter den Betreuenden kamen alle Teilnehmenden (fast) trocken an Land. Später ging es auf den Beachfeldern nach den Essen spannend weiter mit einer Nachtwanderung mit verschiedenen Stationen, bei denen sich die Teilnehmenden Fragen für ein Rätsel erspielen konnten, indem sie Lieder gurgelten oder Pantomime übten. ´

Zuletzt begann der Vormittag des letzten Tages mit einer Stadtrallye, die die verschiedenen Teams unter anderem an das Planetarium, den Stadtbahnhof und auf den Markt führten. Gestärkt durch das Mittagessen spielten die Teilnehmenden mit den Betreuenden ein abschließendes Volleyball–Turnier. Nach dem Zeltabbau ließen die Betreuenden den Abend mit den Teilnehmenden und deren Eltern beim gemeinsamen Grillen ausklingen. Zusammenfassend blickt der Jugendausschuss des TSV, Abteilung Volleyball, auf ein erfolgreiches 20. Beachcamp 2023 zurück und freut sich auf 2024.