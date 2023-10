5:3 Niederlage gegen SV Weingarten in Runde 3

Die dritte Runde der Landesliga begann am 22. Oktober für die TG Biberach II gegen den SV Weingarten turbulent. An Brett 2 verlor Vadim Reimche frühzeitig die Dame und dadurch schnell die Partie. Allerdings glich Denys Romanov postwendend aus, nachdem er am sechsten Brett eine Figur gewonnen hatte und sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen ließ. Einem unspektakulären Remis durch Frank Zessin an Brett 7 folgte jedoch eine weitere Biberacher Niederlage. Felix Funk verlor in einem hochkomplexen taktischen Scharmützel Material und konnte das vierte Brett nicht halten.

Enttäuscht war schließlich auch Eugen Röttinger, der sich an Brett 5 erst eine optische Überlegenheit erspielt hatte, aber doch mit minimalem Vorteil ins Endspiel musste. Dieses hielt sein Gegner schlussendlich remis. Mehrere kleinere strategische Ungenauigkeiten führten hingegen dazu, dass Luzia Sander das achte Brett aufgeben musste und so stand es plötzlich 2:4.

Kurzzeitige Hoffnung brachte der verdiente und deutliche Sieg von Markus Mock. Am dritten Brett hatte er sich sehenswert zwei Mehrbauern verschafft und verwertete diesen Vorteil sehr sicher. Damit lag nun aller Druck bei Spitzenspieler Holger Namyslo, der jedoch eher um das Gleichgewicht der Kräfte in seiner Partie kämpfte. Nach langem Kampf gelang seinem Gegenüber in einem schwierigen Endspiel ein finaler Bauerndurchbruch, der ihm den Sieg brachte und die Biberacher Niederlage besiegelte. In der Landesliga tut sich die TG II also weiterhin schwer, ihre gute Papierform auf die Bretter zu bringen.