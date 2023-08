46 Teilnehmer nutzen einmalige Reisemöglichkeit nach Guernsey

Das Angebot, den vom Guernsey Music Centre gecharterten Flieger auf dem Rückweg für Reisende aus Biberach und Umgebung zu nutzen, war für viele verlockender als das Biberacher Schützenfest. 46 Teilnehmer nahmen die einmalige Chance wahr, um direkt von Memmingen nonstop nach Guernsey zu fliegen. Die Reise zur mit Biberach befreundeten Kanalinsel ist sonst sehr zeitaufwändig, egal ob mit Bus und Fähre oder Flug über England.

Die Anmeldung zum Flug erfolgte über den Freundeskreis Guernsey im Verein Städte Partner Biberach mit der Vorgabe, selbst nach einem Quartier zu suchen. Trotz den parallel stattfindenden International Island Games in Guernsey ist es letztendlich allen gelungen, ein Zimmer im Hotel oder in einer Pension, Bed and Breakfast, Privatzimmer oder eine Unterkunft auf einem Campingplatz zu buchen.

Der Freundeskreis Guernsey lud kürzlich alle Reisenden ein, um über ihren Aufenthalt zu berichten. Für die meisten war es die erste Reise nach Guernsey, aber alle erzählten von der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Einwohner. Viele wurden spontan darauf angesprochen, dass sie von der uns verbindenden Geschichte während des 2. Weltkrieges wissen und dass teilweise auch die Vorfahren im Lager Lindele interniert waren. Das German–Occupation–Museum, das Victor–Hugo–Haus und die Tapestry mit den zum Millennium gestickten Gobelins über die Geschichte Guernseys hinterließen tiefe Eindrücke. Vor allem aber die traumhaften Sonnenuntergänge an der Westküste, Klippenwanderungen, ein Spaziergang bei Ebbe zur Insel Lihou oder der Besuch der Inselparadiese Sark und Herm waren besondere Erlebnisse, die allen noch lange in Erinnerung bleiben werden. Und alle Teilnehmer hoffen schon auf eine baldige Möglichkeit für einen weiteren Besuch auf der wunderschönen Insel.