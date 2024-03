40. Jahreshauptversammlung Tennisclub Warthausen

Bei der 40. HV des Tennisclubs Warthausen gab der 1. Vorsitzende German Geiser einen kurzen Rückblick auf die vergangene Saison mit allen Höhepunkten. Dabei lag der Schwerpunkt auf den vielen Neuerungen und Anschaffungen: digitales Schließsystem, neue Eingangstüre, neues Heizungssystem, neue Spinde und Installation einer Photovoltaikanlage. Ein spezieller Dank ging an alle Mitglieder und Helfer. Sportwart Jan Natterer attestierte dem Verein ein sehr aktives sportliches Jahr. Neben Vereinsmeisterschaften und Verbandsrunde mit sieben Mannschaften, wurden mit „Ich-gegen-die-Ballmaschine“ und dem alljährlichen Risstal Leistungsklassenturnier sehr gut besuchte Veranstaltungen durchgeführt.

Für die kommende Sommersaison werden mit einer Mixed U15 und einer Herren 50 Mannschaft zwei zusätzliche Teams an den Start gehen. Der Zweite Vorsitzender Vinyu Grözinger berichtete stellvertretend vom Jugendbereich über das Sommer- und Wintertraining, sowie das sehr gut besuchte Kinderferientennis. Manuel Schütz konnte von vielen Aktivitäten in der Sommersaison um das Vereinsheim berichten. Speziell das Sommerfest, das Frühlingsfests und die zweite Auflage unseres Dart-Turniers waren ein voller Erfolg. Kassier Klaus-Dieter Otto bestätigte dem Verein eine gute Finanzsituation, alle Neuanschaffungen konnten im geplanten Rahmen oder deutlich darunter umgesetzt werden. Daraufhin führte Bürgermeister Jautz die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte, durch. Er attestierte dem Tennisverein eine gute Vereinsarbeit und ein tolles Engagement in der Gemeinde.

Bei den Wahlen stellte sich Vinyu Grözinger für das Amt des zweiten Vorsitzenden erneut erfolgreich zur Wahl und auch Klaus-Dieter Otto wird für ein weiteres Jahr den Verein als Kassier unterstützen. Mit Thorsten Jäger als Vergnügungswart, Stefan Scheurer als Jugendwart und Tobias Eppler als Schriftführer ziehen drei neue Gesichter in die Vorstandschaft ein. Alle wurden einstimmt in das jeweilige Amt gewählt. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde eine Inflationsanpassung der Mitgliedsbeiträge beschlossen, sowie eine Bindung von vier Arbeitsstunden zu Stärkung des Bewirtungsdiensts. Die Vorstellung der ersten Vereinsumfrage und eine Ideensammlung zum 40-jährigen Vereinsjubiläum rundeten die Versammlung ab.