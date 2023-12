3 mal 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein

Der MV Bellamont durfte bei seiner diesjährigen Weihnachtsfeier gleich drei verdiente Musiker für ihre 50jährige aktive Tätigkeit ehren. Hans Fink, Werner Nothelfer und Werner Sauter bekamen die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief von Karl Lamp überreicht, welcher als Vertreter des Blasmusikkreisverbandes Biberach an diesem Abend teilgenommen hat. Ebenso erhielten 6 junge Musiker*innen die Ehrennadel in Bronze für 10jährige aktive Zugehörigkeit.

Eine besondere Überraschung gab es an diesem Abend für Hans Fink und Werner Nothelfer. Sie wurden für ihr langjähriges vielfältiges Engagement zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Die Ernennung zum Ehrenmitglied ist eine besondere Auszeichnung, die in vielen Vereinen als höchste Ehrung gilt. Sie symbolisiert Wertschätzung und Anerkennung für die langjährige und bedeutende Mitarbeit, die Hans Fink und Werner Nothelfer dem Verein gewidmet haben. Die beiden wurden somit zu lebenden Legenden und Vorbildern für die aktuellen und zukünftigen Mitglieder des Vereins.

Alle Geehrten erhielten als Dankeschön für ihren Einsatz ein Geschenk. In geselliger Runde und bester Stimmung ließen die Musiker*innen den Abend ausklingen.