2870 Euro gehen an JARO Lebensbegleitung der Caritas

Anlässlich des jährlichen Weihnachtsreitens, das sich seit jeher größter Besucherzahlen erfreut, sammelt der Reitclub Rissegg freiwillige Spenden der Zuschauer. Mehr als 2100 Euro konnten alleine während der Veranstaltung gesammelt werden. Außerdem hatte der Verein von Ende November 2023 bis Anfang Januar 2024 Spendenboxen im Ladengeschäft der Firma Herzel Gewürze in der Biberacher Stadtmitte, in der Bäckerei Traub im Rissegger Ortskern sowie im Gasthaus Adler der Familie Kohler in Rissegg aufgestellt. In Summe konnte der Verein Ende Februar einen Spendenscheck in Rekordhöhe von 2.870,51 Euro an Frau Maiki, die bei der Caritas Biberach-Bad Saulgau den Bereich JARO Lebensbegleitung als Koordinatorin verantwortet übergeben.

Das Team von JARO Lebensbegleitung berät, begleitet und entlastet Familien wenn Kinder, Jugendliche oder ein Elternteil von den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer betroffen sind. JARO unterstützt Familien dabei, die vielfältigen Belastungen des täglichen Lebens zu bewältigen. Speziell geschulte Ehrenamtliche bringen Zeit mit, haben ein offenes Ohr, kümmern sich um Geschwisterkinder und schaffen Freiräume für die Eltern, damit diese auch einmal etwas für sich tun können. JARO möchte kleine Lichtblicke im Alltag schenken.

Das möchten auch die Mitglieder und Organisatoren des RC Rissegg, ebenso wie die vielen freiwilligen Spenderinnen und Spender. Bereits seit 2015 spendet der Verein jährlich für den guten Zweck, heuer bereits zum siebten Mal an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Caritas (jetzt JARO).

An dieser Stelle sei allen großzügigen Spenderinnen und Spendern von Herzen gedankt! Ihre Hilfe kommt dort an, wo sie am dringendsten gebraucht wird.