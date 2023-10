27 Bewerbungen wetteifern um Preis

Zum vierten Mal vergibt die Bruno-Frey-Stiftung in diesem Jahr den Bruno-Frey-Kulturpreis sowie Förderpreise im Wert von insgesamt bis zu 25.000 Euro. Bis zum 6. August hatten junge Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis Biberach die Chance, ihre Ideen und Konzepte einzureichen. Eine unabhängige Jury wird nun entscheiden, wer im November die Preise entgegennehmen kann.

Insgesamt erreichten 27 Projekte junger Biberacher die Bruno-Frey-Stiftung. Sie wurden nun in die Hände einer fachkundigen Jury übergeben, die das Siegerprojekt sowie die Förderprojekte auswählt. Eine Neuerung in diesem Jahr ist, dass nur ein Kulturpreisträger ausgewählt wird, der als Einzelpreis 5.000 Euro erhält. Bis zu weitere 20.000 Euro werden als Förderpreise vergeben. Die Preisverleihung findet am 21. November im Heinz H. Engler-Forum in Biberach statt.

Für den diesjährigen Preis konnten sich die Macherinnen und Macher von Kulturprojekten mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Landkreis Biberach in den Kategorien Musik, Theater, Literatur und Bildender Kunst bewerben. Die einzigen Bedingungen waren, dass überwiegend Menschen unter 30 Jahren und aus dem Landkreis Biberach an den Projekten beteiligt sein mussten.

Bereits zu Lebzeiten förderte der in Biberach geborene Unternehmer Bruno Frey kulturelle und soziale Projekte. Nach seinem Tod 2005 ging sein gesamtes Vermögen von über 27 Mio. Euro, darunter auch verschiedene Immobilien, als Stiftungskapital in die Bruno-Frey-Stiftung für kulturelle und soziale Zwecke über. Nach dem Willen des Stifters unterstützt die Bruno-Frey-Stiftung die musische und kulturelle Erziehung der Jugend in der Stadt Biberach und dem Landkreis Biberach. Zudem ist als Stiftungszweck die Unterstützung von Bedürftigen im Landkreis Biberach festgeschrieben.

Weitere Informationen unter www.bf-stiftung.de.