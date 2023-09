24h Musik und Poesie Heilig-Geist-Kirche Biberach

Der Unterstützerkreis zum Erhalt und der Renovierung der ältesten evangelischen Kirche in Biberach ‐ der Heilig-Geist-Kirche ‐ arbeitet an Spendensammlungen unter dem Motto „Gebt der Kirche ihren Geist zurück“. Er hat vom 23. bis 24. September das Event „24 h Musik und Poesie“ organisiert und veranstaltet.

Seit Wochen haben sich die Mitglieder des Unterstützerkreises Verena Harzer, Katharina Klein-Leis, Heidi Olischläger, Stefan Ott, Thomas Schuck und Ulrike Werthmann auf dieses erstmalig so stattfindende Event vorbereitet und unermüdlich geplant, bestellt, geworben und kontaktiert ‐ tatsächlich sind 24 Stunden von 11.00 Uhr bis 11.00 Uhr mit Musik und Poesie ausgefüllt worden: von Blechbläsern bis Flöten, von Krimi- bis Biographielesung, von Kammermusik bis Techno, von Solisten, Duetten bis zu Chören war alles dabei. Dankenswerterweise haben sich alle KünstlerInnen ohne Gage zu ihren Auftritten zugunsten unserer Kirche bereiterklärt, als vor allem Ulrike Werthmann um ihre Teilnahme geworben hat.

Die TeilnehmerInnen des Unterstützerkreises haben in den vorhergehenden Tagen im Inneren alles hergerichtet und aufgebaut ‐ hier ist besonders Thomas Schuck zu danken ‐ und dann 24 Stunden lang im Hintergrund gewerkelt, Getränke und Kleinigkeiten zum Essen angeboten, die KünstlerInnen begrüßt und verabschiedet.

Nicht zu vergessen ist der Dank an alle Gäste, die so zahlreich gekommen sind, wie es der Unterstützerkreis nicht zu hoffen gewagt hat, und es sich nicht nehmen ließen, großzügig die Spendenkasse zu füllen. Es gab viele interessante Gespräche über die Heilig-Geist-Kirche und wie sie im fast fertig renovierten Zustand nun mit so viel Leben gefüllt anziehend und segensreich wirkt. Nicht zuletzt dank der für dieses Event extra eingerichteten indirekten Beleuchtung und der lockeren und schnell wechselbaren Bestuhlung (aufgrund der noch nicht wieder gelieferten Bänke) hat sich in den 24 Stunden der Geist in der Kirche wunderbar widergespiegelt ‐ offen für alle, ob jung oder alt, ob modern und klassisch.

Es war ein wunderschönes und erfüllendes Ereignis und bestimmt nicht das letzte seiner Art! Der Unterstützerkreis wird sich auch weiter um schöne Veranstaltungen in der Heilig-Geist-Kirche bemühen.