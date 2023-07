Am vergangenen Dienstag fand bei strahlendem Sonnenschein der 24. Federseelauf des Progymnasiums Bad Buchau statt. Rund Dreiviertel der Schülerschaft also 100 Schülerinnen und Schüler, 15 ehemalige Schüler sowie Lehrkräfte, nahmen an diesem traditionellen Laufevent teil. Die restlichen Schülerinnen und Schüler unterstützten den Lauf als engagierte Helfer, während sich die Eltern um die Radbetreuung zwischen den Versorgungsstationen kümmerten.

Der Federseelauf zeichnet sich nicht nur durch sportliche Leistungen aus, sondern hat auch einen wohltätigen Zweck. Jeder Läufer suchte im Vorfeld Sponsoren, die pro Kilometer einen Betrag spendeten. Die gesammelten Spenden kommen der Organisation Hope–Deutschland zugute, die ihrerseits einen Kindergarten und eine Schule in Westkenia unterstützt. Durch diesen Einsatz konnten die Teilnehmer nicht nur ihre eigenen sportlichen Grenzen austesten, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Hilfe in Westkenia leisten.

Die Läuferinnen und Läufer bewiesen großes Durchhaltevermögen und absolvierten die anspruchsvolle Strecke, die eine beachtliche Länge von 16 km umfasst, mit Bravour. Trotz der hohen Temperaturen ließen sie sich nicht entmutigen. Es war beeindruckend zu sehen, wie sie mit Ehrgeiz diese Strecke überwanden und mit großem Stolz das Ziel erreichten.

Nach dem Lauf versammelten sich alle Teilnehmer auf dem Schulhof, um die Siegerehrung gebührend zu feiern. Die besten Läuferinnen und Läufer wurden mit Medaillen ausgezeichnet. Jeder Läufer erhielt eine Urkunde. Bronzene, silberne und goldene Medaillen für wiederholte Teilnahmen wurden ebenfalls überreicht. Doch letztendlich war der wahre Gewinn an diesem Tag das Gefühl der Gemeinschaft und der Stolz, gemeinsam für eine gute Sache gelaufen zu sein.

Der 24. Federseelauf des Progymnasiums Bad Buchau war ein voller Erfolg. Dank der Unterstützung der Sponsoren, der Helfer und Eltern konnte nicht nur ein sportliches Event auf die Beine gestellt werden, sondern auch eine wichtige Hilfsorganisation in Westkenia unterstützt werden.

Die Platzierungen lauten wie folgt: 1. Platz Jungen: Eric Brodt (1:22), 2. Platz Jungen: Felix Manz (1:24), 3. Platz Jungen: Louis Schoch, Daniel Bode, Henrik Fauser (1:25, zeitgleich). 1. Platz Mädchen: Erika Kaufer (1:36) 2. Platz Mädchen: Mathilda Groß (1:38), 3. Platz Mädchen: Lina Winkler, Vera Huckle (1:40, zeitgleich).