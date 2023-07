21. Sieg der Herren 50 bringt Aufstieg in Bezirksoberliga

Die Herren 50 des TC Riedlingens konnten in einem spannenden Wettkampf ihren herausragenden Erfolgslauf fortsetzen und sicherten sich mit dem 21. Sieg in Folge den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Seit zwei Jahren sind die Herren 50 ungeschlagen und behielten auch im entscheidenden Spiel gegen den TC Öpfingen die Oberhand und siegten souverän mit 6:3.

Herren 50 — Bezirksliga: TC Riedlingen 1 — TC Öpfingen 1 6:3

Einzel: M. Sautter 6:2/6:0, S. Roth 6:2/6:0, S. Kern 6:3/6:1, A. Müller 6:2/6:3, T. Windecker 1:6/2:6, J. Böhmer 3:6/0:6. Doppel: M. Sautter/S. Roth 6:1/6:0, S. Kern/G. Geiselhart 3:6/2:6, A. Müller/T. Windecker 6:2/6:1

Nicht so glücklich verlief die Saison für die Damen 1. Obwohl sie eine starke Leistung zeigten und bis zum Schluss um den Aufstieg kämpften, verhinderte ein verlorener Satz letztendlich ihren Sprung in die nächsthöhere Liga. Dennoch können die Damen stolz sein, da sie ihren Vizetitel bereits zum dritten Mal in Folge verteidigt haben.

Damen 1 — Kreisstaffel: TC Riedlingen 1 — TA SpVgg Obermarchtal 1 5:1

Einzel: S. Krauß 6:3/6:2, M. Hofmann 6:2/6:1, S. Sautter 6:4/6:2, L. Hartmann 2:6/6:4/10:8. Doppel: S. Krauß/L. Hartmann 3:6/6:3/9:11, M. Hofmann/S. Sautter 6:3/6:1

Ähnlich erging es den Herren 1, die sich ebenfalls knapp geschlagen geben mussten. Mit einem zweiten Tabellenrang in dieser Saison verbleiben diese vorerst in der Kreisstaffel.

Herren 1 — Kreisstaffel: TC Riedlingen 1– TA SV Unterstadion 2 6:0

Einzel: P. Baier 6:4/6:2, M. Schoppenhauer 6:1/6:0, T. Peilicke 6:1/6:3, L. Böck 6:1/6:2. Doppel: P. Baier/L. Böck 6:2/6:4, M. Schoppenhauer/T. Peilicke 6:1/6:2

Hart umkämpft waren auch die vergangenen Spiele der Herren 30 in der Bezirksliga. Die Mannschaft lieferte sich zahlreiche enge und spannende Duelle mit ihren Gegnern, aber leider fielen die Ergebnisse oft knapp zugunsten der Konkurrenz aus. Der Abstieg aus der Bezirksliga bleibt somit leider nicht zu verhindern.

Herren 30 — Bezirksliga: TC Riedlingen 1 — TA SV Weidenstetten 1 4:5

Einzel: M. Sautter 3:6/3:6, A. Schneider 6:1/6:1, T. Hini 6:1/6:0, N. Geiselhart 2:6/6:3/10:12, R. Laaser 6:7/1:6, S. Dimopoulos 2:6/5:7. Doppel: M. Sautter/A. Schneider 7:5/2:6/5:10, T. Hini/N. Geiselhart 7:5/6:3, R. Laaser/S. Dimopoulos 6:3/6:3.