2023 war ein tolles Jahr für den Chor

Die 103. Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Rot fand am 9. März 2024 statt.

In seinem Bericht sprach Vorstand Martin Schmid von einem tollen Jahr. Durch die Aktivitäten sei auch den Sängerinnen und Sängern einiges abverlangt worden. So folgte nach der Teilnahme beim Jubiläumskonzert des MV Rot im März bereits 4 Wochen später ein Auftritt als Gastchor in Oberholzheim.

Danach kamen die Vorbereitungen auf das eigene Jahreskonzert. Der dafür ins Leben gerufene Projektchor „FrohsinnPlus“ habe gezeigt, dass Singen im Chor sehr wohl noch attraktiv sei. Durch den stattlichen Gesamtchor mit 50 Teilnehmern konnte ein attraktives Programm dargeboten werden. Als positiven Nebeneffekt vermeldete Schmid einige neue Chorsänger.

Protokollant Lothar Miller führte die Jahresaktivitäten detailreich auf. Kassier Ernst Russ konnte über ein positives Kassenergebnis berichten.

Ehrendirigent Ferdindand Thanner hob in seinem Bericht besonders die Leistungen des Projektchors FrohsinnPlus als herausragend hervor.

Sowohl Bürgermeister Högerle als auch Pfarrer Ziellenbach fanden in ihren Grußworten dankende und anerkennende Worte für die Auftritte des Chores.

Bei den tournusgemäß durchgeführten Wahlen wurde die gesamte Vorstandschaft neu gewählt. Alle bisheringen Amtsinhaber wurden in ihren Positionen bestätigt: Martin Schmid (1. Vorsitzender), Karola Russ (stv. Vorsitzende), Ernst Russ (Kassier), Lothar Miller (Schriftführer).

Ebenso unverändert bleibt der Beitrat besetzt: Monika Moosmayer, Adelheid Müller, Dietmar Otto, Sonja Hunger, Michael Denzel, Claudia Kutz, Waltraud Wieland, Harald Frick und Bernhard Schmid.

Die Versammlung bot auch den passenden Rahmen für die Ehrung der verdienten Sängerin Evi Landthaler. Sie durfte für 30 Jahre aktives Singen im Chor die Ehrenurkunde des Oberschwäbischen Chorverbandes aus den Händen von Vorstand Martin Schmid entgegennehmen. Schmid lobte dabei den Fleiß und das Engagement, das die Jubilarin bei den Aktivitäten des Chores an den Tag legt.