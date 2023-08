13. Stifterforum zeigt Vielfalt der Arbeit

„Ihr seid ein richtig gutes Publikum“, rief Sänger und Cajonspieler Jimy von den „Beatkids“ den etwa vierzig Anwesenden beim 13. Stiftungsforum der Stiftung Kinder in Not in der Region Biberach zu. Die Beatkids sind Kindern und Jugendliche der Rock– und Pop–AG der Schule St. Franziskus und sorgten für einen viel beklatschten freudigen Auftakt im Veranstaltungsraum der Schule in Ingerkingen.

Jährlich wird bei einem Stifterforum das Unterstützernetzwerk von Kinder in Not, Freunde und Interessierte der Kinderstiftung eingeladen und die Arbeit transparent gemacht aber auch gedankt.

Anna Bantleon, die mit dem Kuratorium die Geschicke der Stiftung lenkt, wurde als neue Geschäftsführerin von Pater Alfred Tönnis vorgestellt. Sie moderierte den kurzweiligen Abend.

Zunächst ging Wolf–Dieter Korek auf die Arbeit des fünfköpfigen Kuratoriums ein, das über die Hilfe– und Unterstützungsanträge schnell und unkompliziert entscheidet. Allein im Jahr 2023 gab es 52 Anträge, die überwiegend aus Beratungsstellen, Jugendamt, Pfarrämter und Rathäusern kommen.

Annika Dangel, Fachleiterin soziale Hilfen bei der Caritas Biberach–Saulgau gab einen beispielhaften Einblick in die konkreten Nöte und die erfolgten Hilfestellungen. So wurden übergangsweise Kosten für Kita–Gebühren und Mittagessen für Kinder in einer schwierigen Trennungssituation der Eltern übernommen, um die Situation zu stabilisieren. In einer weiteren Familie, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, zahlte die Kinderstiftung einen Zuschuss zur Kommunionsfeier, für die der größte Wunsch des Mädchens bestand, sechs Gäste einladen zu dürfen.

Neben den individuellen Hilfen beteiligt sich die Kinderstiftung auch an Projekten, die Willi Riemann kurz skizzierte: Ferienfreizeitangebote, Suizid–Online–Prävention, Lernbegleitung. Sie haben alle einen präventiven Charakter: sollen Kinder und Jugendliche „stärken“.

Die Stiftung „lebt erst richtig“, wenn Unterstützer mit tollen Spenden–Aktionen unterschiedlichste Menschen ansprechen, so wie Rosi Fischer vom Turnverein Dettingen, die ein „Nacht–Cafe“ und eine „Frühlingsstimmen–Aktion“ mit dem Chor „Horizonte“ initiierte und dadurch insgesamt 3.000Euro sammelte.

Nachdem 2023 die Stiftung Kinder in Not 15 Jahre besteht, gab Anna Bantleon noch einen Ausblick auf Kommendes im Jubiläumsjahr.

Weiteres Infos unter: www.kinder–in–not–stiftung.de