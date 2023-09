106 ABC-Schützen an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule

Am Donnerstag, 14. September, durfte die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule 106 Mädchen und Jungen in vier ersten Klassen begrüßen. Jede Klasse erhielt für sich eine eigene Willkommensfeier.

Zwei Klassen wurden im Johannes-Zwick-Haus begrüßt. Schulleiter Martin Romer hieß dort gemeinsam mit dem Chor der Grundschule und ihren Leiterinnen Frau Spleiß und Frau Geiselhart, sowie den Vertreterinnen der Kirchen Frau Pfarrerin Mielitz und Religionslehrerin Frau Wagner die Klassen 1a und anschließend die 1c willkommen.

Zeitgleich begrüßte die stellvertretende Schulleiterin Susanne Bochtler die Klassen 1b und 1d im Richard-Hohly Saal der Schule. Sie wurde dabei mit heiteren Beiträgen der Klasse 2a und ihrer Klassenlehrerin Frau Rose und Frau Eller als Vertreterin der Kirchen unterstützt.

Bereits am Dienstag fand die Willkommensfeier für die Kinder der Grundschulförderklasse statt. In der Grundschulförderklasse bereiten sich in diesem Jahr elf Kinder auf ihren Schulstart im kommenden Schuljahr vor.

Klasse 1b mit Klassenlehrerin Frau Sorg. (Foto: Frau Karen Maurer/Schulsozialarbeit )

Klasse 1c mit Klassenlehrerinnen Frau Assfalg und Frau Weiß. (Foto: Frau Karen Maurer/Schulsozialarbeit )

Klasse 1d mit Klassenlehrerin Frau Armbruster. (Foto: Frau Karen Maurer/Schulsozialarbeit )

Grundschulförderklasse mit den Klassenlehrerinnen Frau Welte und Frau Baur. (Foto: Frau Karen Maurer/Schulsozialarbeit )