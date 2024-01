10 Reiter*innen aus Ittenhausen erzielen 70 Platzierungen

Anna-Maria Locher hatte mit Golden Prince acht Platzierungen in der Dressur Klasse L sowie achtzehn Platzierungen in der Dressur Klasse A, darunter sechs Siege. Mit Mayra konnte sie sich viermal im Springen Klasse E und zweimal im Springreiter-Wettbewerb platzieren, wobei sie jeweils einmal siegte, und hatte jeweils eine Platzierung in der Dressur Klasse E, im Geländereiter-Wettbewerb und im kombinierten Wettbewerb Klasse E. Darüber hinaus folgten der dritte Platz beim Oberschwaben-Junioren-Cup in der Dressur Klasse A, der erste Platz in der Dressur bei den Junioren und der zweite Platz in der Vielseitigkeit Klasse E bei den Meisterschaften des Pferdesportkreises Oberschwaben, der zweite Platz bei den Landesponysiegern in der Dressur, der erste Platz in der Leutkirch-Tour sowie der Einzug in den Regionalkader.

Im Springen Klasse A hatte Aline Hölz mit Donatella drei Platzierungen, Martin Thaler mit Lalou acht Platzierungen und Leonie Sindlinger mit Lord Lennox zwei Platzierungen sowie eine Platzierung im Stil-Geländeritt Klasse A. Zudem sicherten sich Aline Hölz, Martin Thaler und Anna-Maria Locher den Sieg im Teamspringen Klasse A/E beim Herbstturnier in Ittenhausen. Nick Binder hatte mit seinem Pony Warmwell Scrabble sechs Platzierungen im Springreiter-Wettbewerb, davon zwei Siege, sowie jeweils eine Platzierung im Springen Klasse E und im Gelände-Reiterwettbewerb und zwei Platzierungen im Reiterwettbewerb. Des Weiteren war er Dritter bei den Meisterschaften des Pferdesportkreises Oberschwaben im Vierkampf. In der Dressur Klasse E hatte Xenia Ruchti mit Anubis einen Sieg, Katharina Heinzelmann mit Cezario einen neunten Platz und Carina Failer mit Karis einen achten Platz sowie einen sechsten und einen achten Platz im Springen Klasse E und der kombinierten Prüfung Klasse E. Noemi Reiter erreichte mit Balvenie eine Platzierung im Reiterwettbewerb. Last but not least erzielte die jüngste Turnierreiterin des Vereins, Juliane Locher mit ihrem Pony Kladow’s Polly Poket, zwei Platzierungen im Führzügel-Wettbewerb.

Die Reitsportgemeinschaft Birkeschbach-Ittenhausen gratuliert zu diesen Erfolgen und wünscht den Reiterinnen und Reitern mit ihren Vierbeinern alles Gute für die kommende Turniersaison.