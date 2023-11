1. Tennisakademie Maier Jugend-Trophy

Die Verantwortlichen Stefan Eisele und Andre Maier blickten zufrieden auf das erste LK-Turnier zurück: In den Konkurrenzen U12, U14 und U16 meldeten sich 34 Mädchen und Jungen an. Mit Sampo Eichner, Josef Lorenz, Isa Stehle und Severin Schälkle nahmen gleich vier Nachwuchsspieler vom TV Biberach-Hühnerfeld teil. Eltern, Spieler und Besucher wurden den ganzen Tag über verpflegt und es herrschte eine gemütliche Atmosphäre. Auch für Aktive und Senioren sollen in regelmäßigen Abständen LK-Turniere stattfinden. Zusätzlich gibt es noch Rookie Kids Turniere für Einsteiger im Alter von vier bis zehn.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.