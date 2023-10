1,0 und etliche Preise gingen an Johannes Blank

Mit einer bemerkenswerten Leistung erzielte ein Schüler der Gebhard-Müller-Schule (GMS) in Biberach das zweitbeste Abitur des Jahres 2023. Unter den rund 47.500 Schülerinnen und Schülern, die an den diesjährigen Abiturprüfungen teilnahmen, glänzte Johannes Blank aus Bad Buchau mit herausragenden Ergebnissen.

Sein außerordentliches Engagement wurde mit einer beeindruckenden Liste von Auszeichnungen und Nominierungen belohnt. Unter anderem erhielt Johannes Blank den Preis des Landrats für die beste Leistung des Jahrgangs, den Gebhard-Müller-Preis für die beste Leistung im Fach Geschichte und Gemeinschaftskunde und den Scheffel-Preis für die beste Leistung in Deutsch. Weiterhin konnte sich der Schüler über Nominierungen für den Hilde-Frey-Preis und den Rosemarie-Weber-Preis freuen.

Wer jetzt meint, derartige Leistungen durch stures und nächtliches Pauken zu erzielen, der liege, so Johannes Blank, falsch. Stattdessen betonte der Abiturient die Wichtigkeit eines Ausgleichs: „Es ist wichtig, nicht nur am Schreibtisch zu sitzen“. Diesen Ausgleich fand der ehemalige Schüler in seiner Leidenschaft für Fußball und in seinem ehrenamtlichen Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Über seine Schulzeit an der GMS wollte der Abiturient insbesondere die Klassengemeinschaft und die damit verbundene Studienfahrt nach Ljubljana hervorheben. Inspiriert von genau dieser Studienfahrt, nutzte Johannes Blank die Zeit zwischen Abitur und jetzt beginnendem Studium, um seinen Horizont auf einer Reise entlang des Mittelmeeres zu erweitern ‐ in sieben Wochen hieß es dabei Portugal, Spanien, Frankreich, Marokko, Italien und Griechenland zu erkunden.

Mit Blick auf den kommenden Abiturjahrgang ermutigte Johannes Blank dazu, aktiv am Unterricht teilzunehmen, nicht auf das Kurzzeitgedächtnis zu setzen und an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Johannes Blank hingegen wird seine akademische Reise an der Universität Ulm beginnen und sich den Wirtschaftswissenschaften widmen. Sein ehemaliger Klassenlehrer Christoph Steinhauser beglückwünschte Johannes Blank zu dieser Entscheidung und empfahl seinem ehemaligen Schützling, bereits während des Studiums durch Praktika spezielle Interessen auszuloten und Netzwerke zu knüpfen. Neben seines Studiums solle er weiterhin seinen Hobbys und seiner Weltoffenheit treu bleiben.