Unfall

Zwölfjähriger durch Feuerwerk am Ohr verletzt

Inzell / Lesedauer: 1 min

Die Explosion eines Feuerwerkskörpers hat einen Zwölfjährigen im oberbayerischen Inzell (Landkreis Traunstein) in der Silvesternacht am Ohr verletzt. Ein Mann habe in der Nähe des Jungen eine Batterie mit mehreren Schüssen angezündet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Veröffentlicht: 01.01.2024, 11:22 Von: Deutsche Presse-Agentur