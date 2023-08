Kriminalität

Zwölfjährige soll von Mitschülerinnen gequält worden sein

München / Lesedauer: 2 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Eine Zwölfjährige ist mutmaßlich von sieben Mitschülerinnen und Mitschülern in einem Hinterhof in München geschlagen und beleidigt worden. Einige der Verdächtigen hätten die Tat zudem mit ihren Handys gefilmt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 14:42 Von: Deutsche Presse-Agentur