Zwölf Jahre Haft für Mordversuch an Bewährungshelferin

Hof / Lesedauer: 1 min

Wegen versuchten Mordes, Geiselnahme und mehrfacher Vergewaltigung einer Bewährungshelferin hat das Landgericht Hof einen Mann zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete es die Unterbringung in einer Psychiatrie an, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte.