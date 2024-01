Kriminalität

Zwölf Autos mit Schaum aus Feuerlöscher verunreinigt

Memmingen / Lesedauer: 1 min

Mit Schaum aus einem Feuerlöscher hat ein Unbekannter in Memmingen zwölf Autos besprüht. Die Polizei fand am Dienstag bei den verschmutzten Autos einen Feuerlöscher, der aus einer Tiefgarage in der Nähe gestohlen worden war, hieß es in einer Mitteilung von Mittwoch.