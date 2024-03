Zweifache Todesgefahr: Rauchwarnmelder rettet Seniorin

Ein Rauchwarnmelder hat einer ohnmächtigen Rentnerin aus München gleich zweifach das Leben gerettet. Die 81-Jährige hatte wegen Unterzuckers beim Kochen das Bewusstsein verloren. Daraufhin brannte das Essen an und entwickelte giftigen Rauch, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Zum Glück löste der Rauchwarnmelder aus und eine aufmerksame Nachbarin alarmierte am Samstagabend die Helfer.

Feuerwehrleute retteten daraufhin mithilfe einer Wärmebildkamera die bewusstlose Rentnerin aus der bereits stark verrauchten Wohnung. Rettungssanitäter stellten zudem rasch einen Unterzucker fest und behandelten die Frau, die daraufhin noch vor Ort das Bewusstsein wiedererlangte.

Laut Feuerwehr hätte vermutlich bereits der Unterzucker allein zum Tod der Frau geführt, weil diese allein in der Wohnung lebt und ihre Notlage wohl zu lange unentdeckt geblieben wäre. Auch der Rauch durch das verbrannte Essen hätte zu einer ernsthaften Rauchgasvergiftung führen können, die ebenfalls tödlich enden kann. „Die schnelle Alarmierung der Feuerwehr durch die Nachbarin rettete der 81-Jährigen somit zweimal das Leben“, bilanzierten die Helfer.