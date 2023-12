Zweifache Brandstiftung? Verdächtiger festgenommen

Erst ein Doppelhaus, dann ein Holzschuppen - zwei Mal hat es in den vergangenen Tagen in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) gebrannt. Die Polizei geht in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und nahm einen 34 Jahre alten Verdächtigen fest, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Am frühen Mittwochmorgen brannte ein Holzschuppen in einem Wohngebiet. Die alarmierten Rettungskräften verhinderten laut Polizei ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus. Der Schaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Noch vor Ort nahmen die Beamten nach entsprechender Spurensicherung den Verdächtigen fest.

Nach ersten Erkenntnissen besteht ein Zusammenhang zwischen dem Brand und einem Feuer in einer Doppelhaushälfte wenige Tage zuvor. Zwei Wohnungen wurden bei dem Brand am Sonntag so stark beschädigt, dass sie zunächst nicht mehr bewohnbar waren. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand in den Wohnungen.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte einen Haftbefehl. Der Verdächtige soll laut Polizei am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.