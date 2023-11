Landkreis Altötting

Zwei Verletzte nach Unfall mit drei Autos

Unterneukirchen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Bei einem Unfall mit drei Autos im Landkreis Altötting sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Autofahrer habe auf einer Straße aus Kastl in Richtung Unterneukirchen beim Abbiegen einen weiteren Wagen übersehen, teilte die Polizei am Abend mit.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 05:18 Von: Deutsche Presse-Agentur